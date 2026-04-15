Kinh tế

Triển lãm ngành lương thực – thực phẩm TPHCM 2026 mở cửa đón khách

Tin Ngọc Ánh, ảnh: AN NA

(NLĐO) – Gần 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam và quốc tế đang đón khách tại HCMC FOODEX 2026

Ngày 15-4, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Triển lãm Quốc tế ngành lương thực, thực phẩm TPHCM lần thứ 5 (HCMC FOODEX 2026) chính thức khai mạc và kéo dài đến ngày 18-4. 

Sự kiện do UBND TPHCM chỉ đạo, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TPHCM (FFA) cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức. 

HCMC FOODEX 2026: Điểm hẹn giao thương lương thực thực phẩm hàng đầu tại TPHCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM (hàng trên, thứ 2 từ trái qua) thăm các gian hàng tại HCMC FOODEX 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho biết TPHCM là trung tâm chế biến lương thực – thực phẩm lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 30% - 35% giá trị sản xuất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Nhóm ngành này đóng góp khoảng 14% - 15% giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố, giữ vai trò ngành mũi nhọn trong cơ cấu công nghiệp đô thị và là một trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu được ưu tiên phát triển. 

Thành phố đang tiếp tục triển khai nhiều chính sách thúc đẩy ngành như cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu và hỗ trợ nguồn vốn.

HCMC FOODEX 2026: Điểm hẹn giao thương lương thực thực phẩm hàng đầu tại TPHCM - Ảnh 2.

Khách tham quan hào hứng thử mẫu tại HCMC FOODEX 2026

HCMC FOODEX 2026 mang chủ đề “Hương vị toàn cầu – Giá trị Việt Nam”, nhằm tôn vinh tinh hoa ẩm thực, thực phẩm Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời giới thiệu các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, có tiềm năng xuất khẩu cao và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sự kiện quy mô lớn được kỳ vọng trở thành cầu nối giao thương trọng điểm của ngành lương thực – thực phẩm khu vực và quốc tế, góp phần khẳng định vai trò trụ cột và sự phát triển năng động của ngành tại TPHCM.

Triển lãm quy tụ hơn 350 doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước cùng các doanh nghiệp quốc tế tiêu biểu, với gần 500 gian hàng trưng bày. 

Sự kiện ghi nhận sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia chuỗi hoạt động gồm kết nối giao thương, trải nghiệm sản phẩm, trình diễn công nghệ, hội thảo chuyên đề và các chương trình khảo sát thực tế.

Lý do ngành thực phẩm và đồ uống của Việt Nam vẫn phát triển bất chấp khó khăn

(NLĐO) - Thực phẩm và đồ uống là nhóm ngành đáp ứng nhu cầu thiết yếu, đồng thời hưởng lợi mạnh từ sự bùng nổ du lịch, nên vẫn duy trì đà tăng trưởng 2 con số

Tiếp tục tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

(NLĐO) - Chính phủ tiếp tục tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định 46 cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn có hiệu lực thi hành.

