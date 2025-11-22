HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Anh Biện Tuấn Vũ làm Bí thư Đoàn UBND TP HCM

Tin-ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Đoàn UBND TP HCM đã kiện toàn từ 135 tổ chức Đoàn trực thuộc còn 90 tổ chức Đoàn, đảm bảo đồng bộ với sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng

Chiều 22-11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên làm việc chính thức.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP HCM về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đoàn UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành gồm 28 thành viên, Ban Thường vụ gồm 9 thành viên.

Anh Biện Tuấn Vũ làm Bí thư Đoàn UBND TP HCM - Ảnh 1.

Anh Biện Tuấn Vũ, Bí thư Đoàn UBND TP HCM (giữa) phát biểu nhận nhiệm vụ

Anh Biện Tuấn Vũ giữ chức vụ Bí thư Đoàn UBND TP HCM. Các Phó Bí thư gồm: anh Trần Quốc Huy; chị Phạm Thị Ngọc; chị Nguyễn Thị Hà Xuyên.

Ủy ban Kiểm tra có 7 thành viên. Trong đó, anh Trần Quốc Huy, Phó Bí thư Đoàn UBND TP HCM giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Anh Biện Tuấn Vũ làm Bí thư Đoàn UBND TP HCM - Ảnh 2.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM Trần Văn Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM nhắc lại nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của TP HCM không phải là vốn hay hạ tầng, mà chính là con người thành phố. Bước vào nhiệm kỳ mới, đây là thời cơ để tuổi trẻ UBND TP HCM tiếp tục phát huy truyền thống, xung kích, tiên phong, đổi mới sáng tạo trong xây dựng và phát triển TP HCM mới.

Anh Biện Tuấn Vũ làm Bí thư Đoàn UBND TP HCM - Ảnh 3.

Đoàn UBND TP HCM khởi động thực hiện các công trình, phần việc

Ông Trần Văn Nam mong muốn mỗi cán bộ Đoàn phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, giữ gìn hình ảnh, đạo đức. Đoàn viên, thanh niên Đoàn UBND TP HCM cần tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ, xác định lý tưởng sống cao đẹp, đúng đắn; trang bị đầy đủ bản lĩnh chính trị, tri thức, kỹ năng để vượt qua khó khăn, thử thách.

Cạnh đó, tiếp tục tăng cường số lượng, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; đẩy mạnh bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Ông Trần Văn Nam đề nghị các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn tham gia vào các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tổ chức Đoàn các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong cơ quan, đơn vị và tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm chuyển đổi số.

Trong giai đoạn qua, toàn Đoàn UBND TP HCM đã triển khai 278 chương trình tình nguyện, trồng và chăm sóc hơn 17.000 cây xanh, 100% cơ sở Đoàn thực hiện "Văn phòng xanh"; triển khai 377 ý tưởng, sáng kiến; hỗ trợ 87 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 2 sân chơi thiếu nhi; quyên góp 439,3 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 10; tổ chức chương trình Trung thu với tổng nguồn lực hơn 2,8 tỉ đồng.

Từ phong trào thi đua, nhiều tấm gương tiêu biểu đã được ghi nhận: 4 "Công dân trẻ tiêu biểu thành phố", 5 "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc, 8 thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu; 1 gương học sinh "3 rèn luyện" cấp Trung ương; 30 sinh viên "5 tốt" cấp thành phố; 151 sinh viên "5 tốt" cấp trường.

Đoàn UBND TP HCM đã sắp xếp kiện toàn từ 135 tổ chức Đoàn trực thuộc còn 90 tổ chức Đoàn với tổng số 38.000 đoàn viên, đảm bảo đồng bộ với sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng.

Phương thức hoạt động được đổi mới, chuyển đổi số được đẩy mạnh, hình thành các đội hình thanh niên số và nhiều mô hình sáng tạo gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.


TP HCM đại hội đại biểu đoàn UBND Biện Tuấn Vũ
    Thông báo