Chiều 21-10, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VRG khóa IX nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Chính phủ ra mắt đại hội

Ông Nguyễn Minh Thông – Bí thư Đoàn Thanh niên VRG báo cáo tại đại hội

Giai đoạn 2022–2025, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã thực hiện 437 công trình, phần việc thanh niên, trong đó có 15 công trình cấp Khối, 87 công trình cấp Tập đoàn; nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đoàn Thanh niên Tập đoàn có 1 đại biểu được tuyên dương “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc”, 15 cá nhân đạt danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”.

Với khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng lòng – đổi mới – đột phá – vững bước tiên phong vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn trong giai đoạn mới", giai đoạn 2025-2030 VRG sẽ xây dựng thế hệ thanh niên Cao su Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tri thức hiện đại, kỹ năng toàn diện, sẵn sàng thích ứng với hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó đáng chú ý là thực hiện 500 công trình, phần việc thanh niên các cấp; 20 đề tài, sáng kiến sáng tạo trẻ; trồng 100.000 cây xanh, góp phần thực hiện mục tiêu NetZero 2050; hiến 2.000 đơn vị máu, giúp đỡ 2.000 đoàn viên thanh niên công nhân và 1.000 trẻ em khó khăn...

Ông Trần Công Kha - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Công Kha - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi mong rằng Đoàn Thanh niên Tập đoàn sẽ tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo, ra sức học tập, rèn luyện, làm việc với tác phong công nghiệp, kỷ luật và trách nhiệm, để xứng đáng là lực lượng kế cận tin cậy của Đảng, là nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VRG khóa IX gồm 15 người, Ban Thường vụ gồm 5 người, trong đó, ông Nguyễn Minh Thông tái đắc cử Bí thư, bà Trần Huỳnh Ngọc Cẩm đắc cử Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VRG nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Lãnh đạo tập đoàn VRG, lãnh đạo Trung ương Đoàn... chúc mừng đại hội





Được sự phân công của Đảng ủy-Ban Biên tập, ông Nguyễn Trần Minh Trí-Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Đại hội.

Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc Tại Đại hội, được sự phân công của Đảng ủy- Ban Biên tập, ông Nguyễn Trần Minh Trí- Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Tiếp nhận 1.000 lá cờ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", ông Nguyễn Minh Thông-Bí thư Đoàn Thanh niên VRG cảm ơn chương trình ý nghĩa của Báo Người Lao Động. Bí thư Đoàn thanh niên VRG hứa sẽ đem cờ Tổ quốc tới với các bạn đoàn viên, thanh niên và người dân, triển khai chương trình “Đường cờ Tổ quốc” ở vùng sâu, vùng giáp biên giới để tô thắm thêm lòng yêu nước.









