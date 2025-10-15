Anh em cựu chủ tịch Asanzo xin giảm nhẹ hình phạt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Anh em cựu chủ tịch Asanzo xin giảm nhẹ hình phạt

Trần Thái

(NLĐO) - Trước đó, mức án mà TAND TP HCM tuyên phạt đối với các bị cáo được đánh giá là nhẹ hơn đáng kể so với đề nghị từ VKSND TP HCM.

Thông tin từ TAND TP HCM xác nhận sau phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) và Phạm Xuân Tình (cựu Tổng giám đốc Công ty Asanzo) đã có đơn kháng cáo, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, ngày 17-9, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Asanzo.

Theo bản án, bị cáo Phạm Văn Tam (SN 1980) bị tuyên 4 năm 6 tháng tù về tội "Buôn lậu", phạt 2 tỉ đồng về tội "Trốn thuế" và 100 triệu đồng tiền phạt bổ sung. 

Bị cáo Phạm Xuân Tình (SN 1985) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội "Trốn thuế" cùng 50 triệu đồng tiền phạt bổ sung.

Anh em cựu chủ tịch Asanzo không chấp nhận phán quyết sơ thẩm - Ảnh 1.

Hai bị cáo nghe toà tuyên án

So với mức án mà đại diện VKSND TP HCM đề nghị trước đó, bản án của HĐXX nhẹ hơn đáng kể. 

Cụ thể, VKS từng đề nghị 10 - 12 năm tù đối với bị cáo Tam và 4 - 5 năm tù đối với bị cáo Tình. Đại diện VKS cho rằng các bị cáo là người đứng đầu doanh nghiệp nhưng vẫn cố ý phạm tội, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, nên cần xử lý nghiêm để răn đe. Đồng thời, VKS đánh giá không đủ căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ tích cực hợp tác cho bị cáo Tam, vì ông này phủ nhận hành vi buôn lậu ở giai đoạn đầu, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hai bị cáo không có tình tiết tăng nặng, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và nộp lại toàn bộ số tiền liên quan. Trên cơ sở đó, tòa quyết định tuyên mức án thấp hơn nhiều so với đề nghị của VKS.

Tin liên quan

Cựu chủ tịch Asanzo bày tỏ ăn năn, tiếc nuối

Cựu chủ tịch Asanzo bày tỏ ăn năn, tiếc nuối

Từng kịch liệt kêu oan, cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam đã bất ngờ thừa nhận hành vi buôn lậu, trốn thuế ngay tại tòa

Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị phạt hơn 2 tỉ đồng và án tù

(NLĐO) - Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Phạm Văn Tam bất ngờ nhận mọi cáo buộc phạm tội mà VKSND TP HCM truy tố.

Vụ án Asanzo: Phạm Văn Tam bất ngờ nhận tội

(NLĐO) – Kiểm sát viên nhấn mạnh vụ án được đánh giá tương đối phức tạp vì thái độ mà các bị cáo thể hiện.

xét xử Asanzo phạm văn tam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo