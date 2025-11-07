HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ảnh hưởng bão số 13, cây phượng tím quý giá, đẹp nhất Đà Lạt bật gốc

Trường Nguyên

(NLĐO) - Mưa gió suốt nhiều giờ ở Đà Lạt do ảnh hưởng bão số 13 khiến một cây phượng tím lớn ven hồ Xuân Hương bật gốc, ngã đổ.

Ngày 7-11, lực lượng chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã xử lý hiện trường vụ cây phượng tím lớn ven hồ Xuân Hương, đoạn gần giao lộ Trần Quốc Toản - Đinh Tiên Hoàng bị ngã đổ

Ảnh hưởng bão số 13, cây phượng tím quý giá, đẹp nhất Đà Lạt bật gốc - Ảnh 1.

Cây phượng tím bên hồ Xuân Hương bị ngã đổ. Ảnh: Trần Ngọc Thuỵ.

Trước đó, từ đêm 6-11 đến sáng 7-11, khu vực Đà Lạt có mưa kéo dài nhiều giờ kèm gió lớn do ảnh hưởng từ cơn bão số 13. Mưa gió kéo dài nhiều giờ khiến cây phượng tím này bật gốc. May mắn thân cây lớn ngã về phía hồ Xuân Hương nên không gây thiệt hại về người.

Ảnh hưởng bão số 13, cây phượng tím quý giá, đẹp nhất Đà Lạt bật gốc - Ảnh 2.

Lưu lại chút kỷ niệm bên cây phượng tím giờ đã bật gốc

Theo cơ quan chức năng, cây phượng tím này có hơn 60 năm, là một hình ảnh quen thuộc với người dân và du khách đến với Đà Lạt khi nở hoa rất đẹp vào mỗi dịp tháng 3 đến tháng 4. Nhiều du khách cho rằng đây là cây phượng tím đẹp nhất Đà Lạt khi được trồng trồng ở vị trí đắc địa bên hồ Xuân Hương, nên khiến mọi người rất tiếc nuối.

Ảnh hưởng bão số 13, cây phượng tím quý giá, đẹp nhất Đà Lạt bật gốc - Ảnh 3.

Góc thơ mộng từ cây phượng tím vừa bị đổ ven hồ Xuân Hương nhìn qua nhà hàng Thuỷ Tạ.

Cận cảnh sạt lở, nứt đường trên cung đèo nối Đà Lạt với Phan Rang

Cận cảnh sạt lở, nứt đường trên cung đèo nối Đà Lạt với Phan Rang

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng khẩn trương giải phóng hiện trường sạt lở trên đèo D’ran để sớm thông tuyến giao thông huyết mạch giữa Đà Lạt với Phan Rang.

Đà Lạt rộn ràng với lễ hội Khinh khí cầu đầy màu sắc

(NLĐO) - Lễ hội Khinh khí cầu tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Vụ bé trai bị "kiểm tra" tại siêu thị GO! Đà Lạt: Xin lỗi thôi chưa đủ

(NLĐO) - Người mẹ tố cáo an ninh của siêu thị Go! Đà Lạt đã tự ý đưa con trai 10 tuổi của mình vào phòng làm việc riêng vì nghi ngờ ăn cắp thanh socola.

