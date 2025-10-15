Vụ bé trai bị "kiểm tra" tại siêu thị GO! Đà Lạt: Xin lỗi thôi chưa đủ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vụ bé trai bị "kiểm tra" tại siêu thị GO! Đà Lạt: Xin lỗi thôi chưa đủ

Anh Vũ

(NLĐO) - Người mẹ tố cáo an ninh của siêu thị Go! Đà Lạt đã tự ý đưa con trai 10 tuổi của mình vào phòng làm việc riêng vì nghi ngờ ăn cắp thanh socola.

Liên quan vụ người mẹ tố cáo lên mạng xã hội, cho rằng an ninh của siêu thị Go! Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã tự ý đưa con trai 10 tuổi của mình vào phòng làm việc riêng mà không có người giám hộ vì nghi lấy cắp 1 thanh socola, mới đây, đại diện siêu thị GO! Đà Lạt đã trao thư xin lỗi đến gia đình bé trai.

Siêu thị GO! Đà Lạt xin lỗi vụ bé trai 10 tuổi: Không thể cứ xin lỗi là xong! - Ảnh 1.

Siêu thị Go! Đà Lạt - nơi xảy ra vụ việc.

Theo thư xin lỗi, đại diện siêu thị cho rằng ngay sau khi nhận thông tin phản ánh đã tổ chức họp nội bộ để làm rõ vụ việc và ghi nhận thiếu sót trong quá trình xử lý tình huống, đặc biệt khi liên quan đến trẻ em.

Ban giám đốc siêu thị GO! Đà Lạt khẳng định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay lập tức và hoàn thiện quy trình của đội ngũ nhân viên an ninh tại siêu thị.

Ngăn chặn tái diễn

Sau khi đọc thông tin trên, nhiều bạn đọc đồng ý, nhưng cho rằng phía siêu thị không thể chỉ  "rút kinh nghiệm" là xong, mà phải có hành động khắc phục, ngăn chặn tái diễn. Bởi hành động của an ninh siêu thị có thể đã gây ra tổn thương tâm lý nặng nề cho đứa trẻ 10 tuổi, gây ám ảnh lâu dài.

Bạn đọc cũng cho rằng chính quyền địa phương cũng phải xử lý nghiêm siêu thị GO! Đà Lạt theo đúng quy định pháp luật.

Bạn đọc Minh cho biết vụ việc xảy ra tại thị GO! Đà Lạt, cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của nhân viên an ninh. "Lời xin lỗi chỉ là bước đầu, siêu thị phải chứng minh được mình đã khắc phục thế nào".

Chung quan điểm, bạn đọc Hoàng cho rằng vụ việc trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều cửa hàng, siêu thịm, về cách hành xử với khách hàng. 

Có thể phạt hành chính

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết về mặt pháp lý, nhân viên siêu thị không có quyền "làm việc" hay "tạm giữ" người, kể cả trong trường hợp nghi ngờ khách hàng có hành vi trộm cắp.

Trong vụ việc trên, hành vi tự ý đưa bé trai 10 tuổi vào phòng riêng, cách ly khỏi khu vực mua sắm mà không có người giám hộ là trái pháp luật, bởi đã xâm phạm quyền tự do thân thể và quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của trẻ em.

Việc nhân viên siêu thị tự ý đưa cháu bé vào phòng riêng để "làm việc" vì nghi ngờ lấy cắp, nếu gây ra tổn thương tinh thần, sang chấn tâm lý hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của bé trai, thì hành vi này có thể bị xử lý hành chính hoặc phải bồi thường dân sự, tùy mức độ vi phạm.

Trước đó, bà T. đăng tải lên mạng xã hội về việc con trai của mình, trong lúc đi siêu thị GO! Đà Lạt vào ngày 11-10 thì bị an ninh của siêu thị đưa vào phòng làm việc để kiểm tra vì nghi ngờ lấy cắp một thanh socola.

Trong quá trình này, bé trai 10 tuổi không có người thân hay người giám hộ bên cạnh. Tuy nhiên, khi xem lại camera an ninh thì ghi nhận bé có cầm thanh socola lên xem nhưng sau đó để lại đúng chỗ cũ. Không phát hiện bé lấy cắp, nhân viên an ninh nói "xong rồi, con không có lấy thì thôi, về đi".

Khi biết vụ việc, người mẹ liên hệ với phòng chăm sóc khách hàng của siêu thị nhưng sau 1 ngày không được phản hồi. Gia đình chưa trình báo nhưng cơ quan chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt đã nắm thông tin từ mạng xã hội và vào cuộc làm rõ.


Tin liên quan

Siêu thị GO! Đà Lạt xin lỗi vụ bé trai 10 tuổi bị kiểm tra chỉ vì nghi trộm thanh socola

Siêu thị GO! Đà Lạt xin lỗi vụ bé trai 10 tuổi bị kiểm tra chỉ vì nghi trộm thanh socola

(NLĐO) - Lãnh đạo siêu thị GO! Đà Lạt thừa nhận thiếu sót và cam kết chấn chỉnh nhân viên an ninh trong cách làm việc với khách hàng, đặc biệt là trẻ em.

bé trai tố cáo siêu thị GO siêu thị ăn cắp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo