Vụ bé trai bị "kiểm tra" tại siêu thị GO! Đà Lạt: Xin lỗi thôi chưa đủ

Liên quan vụ người mẹ tố cáo lên mạng xã hội, cho rằng an ninh của siêu thị Go! Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã tự ý đưa con trai 10 tuổi của mình vào phòng làm việc riêng mà không có người giám hộ vì nghi lấy cắp 1 thanh socola, mới đây, đại diện siêu thị GO! Đà Lạt đã trao thư xin lỗi đến gia đình bé trai.

Siêu thị Go! Đà Lạt - nơi xảy ra vụ việc.

Theo thư xin lỗi, đại diện siêu thị cho rằng ngay sau khi nhận thông tin phản ánh đã tổ chức họp nội bộ để làm rõ vụ việc và ghi nhận thiếu sót trong quá trình xử lý tình huống, đặc biệt khi liên quan đến trẻ em.

Ban giám đốc siêu thị GO! Đà Lạt khẳng định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay lập tức và hoàn thiện quy trình của đội ngũ nhân viên an ninh tại siêu thị.

Ngăn chặn tái diễn

Sau khi đọc thông tin trên, nhiều bạn đọc đồng ý, nhưng cho rằng phía siêu thị không thể chỉ "rút kinh nghiệm" là xong, mà phải có hành động khắc phục, ngăn chặn tái diễn. Bởi hành động của an ninh siêu thị có thể đã gây ra tổn thương tâm lý nặng nề cho đứa trẻ 10 tuổi, gây ám ảnh lâu dài.

Bạn đọc cũng cho rằng chính quyền địa phương cũng phải xử lý nghiêm siêu thị GO! Đà Lạt theo đúng quy định pháp luật.

Bạn đọc Minh cho biết vụ việc xảy ra tại thị GO! Đà Lạt, cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của nhân viên an ninh. "Lời xin lỗi chỉ là bước đầu, siêu thị phải chứng minh được mình đã khắc phục thế nào".

Chung quan điểm, bạn đọc Hoàng cho rằng vụ việc trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều cửa hàng, siêu thịm, về cách hành xử với khách hàng.

Có thể phạt hành chính

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết về mặt pháp lý, nhân viên siêu thị không có quyền "làm việc" hay "tạm giữ" người, kể cả trong trường hợp nghi ngờ khách hàng có hành vi trộm cắp.

Trong vụ việc trên, hành vi tự ý đưa bé trai 10 tuổi vào phòng riêng, cách ly khỏi khu vực mua sắm mà không có người giám hộ là trái pháp luật, bởi đã xâm phạm quyền tự do thân thể và quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của trẻ em.

Việc nhân viên siêu thị tự ý đưa cháu bé vào phòng riêng để "làm việc" vì nghi ngờ lấy cắp, nếu gây ra tổn thương tinh thần, sang chấn tâm lý hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của bé trai, thì hành vi này có thể bị xử lý hành chính hoặc phải bồi thường dân sự, tùy mức độ vi phạm.

Trước đó, bà T. đăng tải lên mạng xã hội về việc con trai của mình, trong lúc đi siêu thị GO! Đà Lạt vào ngày 11-10 thì bị an ninh của siêu thị đưa vào phòng làm việc để kiểm tra vì nghi ngờ lấy cắp một thanh socola. Trong quá trình này, bé trai 10 tuổi không có người thân hay người giám hộ bên cạnh. Tuy nhiên, khi xem lại camera an ninh thì ghi nhận bé có cầm thanh socola lên xem nhưng sau đó để lại đúng chỗ cũ. Không phát hiện bé lấy cắp, nhân viên an ninh nói "xong rồi, con không có lấy thì thôi, về đi". Khi biết vụ việc, người mẹ liên hệ với phòng chăm sóc khách hàng của siêu thị nhưng sau 1 ngày không được phản hồi. Gia đình chưa trình báo nhưng cơ quan chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt đã nắm thông tin từ mạng xã hội và vào cuộc làm rõ.





