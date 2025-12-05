Anh Tạ "Mưa đỏ" đọ sắc với mỹ nam Lâm Bách Hoành

Buổi công chiếu phim "96 phút sinh tử" và giao lưu cùng đoàn phim, các diễn viên lồng tiếng Việt cho phim đã diễn ra tối 4-12 tại TP HCM.

Tại sự kiện, tài tử Lâm Bách Hoành chia sẻ: "Xin chào mọi người, tôi vui và vinh dự khi ở đây để truyền thông cho phim. Chúng tôi cũng vinh dự khi được cùng hợp tác với những diễn viên gạo cội và những người nổi tiếng ở Việt Nam để cùng tạo nên "96 phút sinh tử". Cảm ơn nhiều".

Lâm Bách Hoành (thứ ba từ trái sang) và Phương Nam (thứ hai từ trái sang) tại giao lưu

Lâm Bách Hoành chia sẻ

Anh bày tỏ vinh dự khi đến TP HCM quảng bá phim

Cũng như cùng với các nghệ sĩ Việt tạo nên tác phẩm phục vụ khán giả Việt

Lâm Bách Hoành, Phương Nam và các diễn viên khác tại giao lưu

Nam diễn viên Phương Nam – anh Tạ trong phim "Mưa đỏ", bày tỏ hy vọng phim lan tỏa, được mọi người đón nhận. Phương Nam là người lồng tiếng cho nhân vật Lâm Bách Hoành thủ diễn.

Ngoài Lâm Bách Hoành, sự kiện lần này có tài tử Lý Lý Nhân cùng đạo diễn Hồng Tử Huyên và ê-kíp sản xuất phim "96 phút sinh tử". Bên phía lồng tiếng Việt ngoài Phương Nam còn có diễn viên Thanh Sơn, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, diễn viên Tuấn Ngọc, rapper Đinh Tiến Đạt.

Diễn viên Thái Hòa lồng tiếng cho nhân vật Lý Kiệt trong phim nhưng anh không tham gia sự kiện giao lưu.

Phim "96 phút sinh tử" kể câu chuyện về chuyên gia xử lý bom mìn Tống Khang Nhân cùng mẹ và vợ chưa cưới mắc kẹt trên một chuyến tàu cao tốc sinh tử, nơi đang ẩn chứa một quả bom hẹn giờ. Chỉ có chưa đầy 96 phút hành động, Tống Khang Nhân còn bị kẻ chủ mưu dồn ép phải tiết lộ sự thật về thảm kịch bom nổ trong trung tâm mua sắm 3 năm trước khiến nhiều người thiệt mạng.

Lâm Bách Hoành với tạo hình trong phim

Diễn viên Phương Nam

Lâm Bách Hoành là diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) sinh năm 1988, lớn lên với niềm đam mê nghệ thuật từ những ngày còn ngồi ghế nhà trường. Trước khi bén duyên với diễn xuất, anh từng thử sức trong lĩnh vực ca hát thông qua cuộc thi tìm kiếm tài năng One Million Star.

Anh đã tham gia nhiều phim: "Somewhere I Have Never Traveled", "Hẹn em nơi ấy" (At Cafe 6)… nhưng tác phẩm giúp tên tuổi lan xa là "Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà". Tác phẩm này cũng mang về cho Lâm Bách Hoành đề cử Ảnh đế thứ hai tại Kim Mã, cũng như đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 25.