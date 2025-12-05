Anh Tạ "Mưa đỏ" đọ sắc với mỹ nam Lâm Bách Hoành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Anh Tạ "Mưa đỏ" đọ sắc với mỹ nam Lâm Bách Hoành

Tin-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) – Lâm Bách Hoành cùng ê-kíp đến TP HCM để quảng bá phim "96 phút sinh tử". Diễn viên Phương Nam lồng tiếng cho nhân vật tài tử này thủ diễn.

Buổi công chiếu phim "96 phút sinh tử" và giao lưu cùng đoàn phim, các diễn viên lồng tiếng Việt cho phim đã diễn ra tối 4-12 tại TP HCM.

Tại sự kiện, tài tử Lâm Bách Hoành chia sẻ: "Xin chào mọi người, tôi vui và vinh dự khi ở đây để truyền thông cho phim. Chúng tôi cũng vinh dự khi được cùng hợp tác với những diễn viên gạo cội và những người nổi tiếng ở Việt Nam để cùng tạo nên "96 phút sinh tử". Cảm ơn nhiều".

Anh Tạ "Mưa đỏ" đọ sắc với mỹ nam Lâm Bách Hoành - Ảnh 1.

Lâm Bách Hoành (thứ ba từ trái sang) và Phương Nam (thứ hai từ trái sang) tại giao lưu

Anh Tạ "Mưa đỏ" đọ sắc với mỹ nam Lâm Bách Hoành - Ảnh 2.

Lâm Bách Hoành chia sẻ

Anh Tạ "Mưa đỏ" đọ sắc với mỹ nam Lâm Bách Hoành - Ảnh 3.

Anh bày tỏ vinh dự khi đến TP HCM quảng bá phim

Anh Tạ "Mưa đỏ" đọ sắc với mỹ nam Lâm Bách Hoành - Ảnh 4.

Cũng như cùng với các nghệ sĩ Việt tạo nên tác phẩm phục vụ khán giả Việt

Lâm Bách Hoành, Phương Nam và các diễn viên khác tại giao lưu

Nam diễn viên Phương Nam – anh Tạ trong phim "Mưa đỏ", bày tỏ hy vọng phim lan tỏa, được mọi người đón nhận. Phương Nam là người lồng tiếng cho nhân vật Lâm Bách Hoành thủ diễn.

Ngoài Lâm Bách Hoành, sự kiện lần này có tài tử Lý Lý Nhân cùng đạo diễn Hồng Tử Huyên và ê-kíp sản xuất phim "96 phút sinh tử". Bên phía lồng tiếng Việt ngoài Phương Nam còn có diễn viên Thanh Sơn, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, diễn viên Tuấn Ngọc, rapper Đinh Tiến Đạt.

Diễn viên Thái Hòa lồng tiếng cho nhân vật Lý Kiệt trong phim nhưng anh không tham gia sự kiện giao lưu.

Phim "96 phút sinh tử" kể câu chuyện về chuyên gia xử lý bom mìn Tống Khang Nhân cùng mẹ và vợ chưa cưới mắc kẹt trên một chuyến tàu cao tốc sinh tử, nơi đang ẩn chứa một quả bom hẹn giờ. Chỉ có chưa đầy 96 phút hành động, Tống Khang Nhân còn bị kẻ chủ mưu dồn ép phải tiết lộ sự thật về thảm kịch bom nổ trong trung tâm mua sắm 3 năm trước khiến nhiều người thiệt mạng.

Anh Tạ "Mưa đỏ" đọ sắc với mỹ nam Lâm Bách Hoành - Ảnh 5.

Lâm Bách Hoành với tạo hình trong phim

Anh Tạ "Mưa đỏ" đọ sắc với mỹ nam Lâm Bách Hoành - Ảnh 6.

Diễn viên Phương Nam

Anh Tạ "Mưa đỏ" đọ sắc với mỹ nam Lâm Bách Hoành - Ảnh 8.

Lâm Bách Hoành là diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) sinh năm 1988, lớn lên với niềm đam mê nghệ thuật từ những ngày còn ngồi ghế nhà trường. Trước khi bén duyên với diễn xuất, anh từng thử sức trong lĩnh vực ca hát thông qua cuộc thi tìm kiếm tài năng One Million Star.

Anh đã tham gia nhiều phim: "Somewhere I Have Never Traveled", "Hẹn em nơi ấy" (At Cafe 6)… nhưng tác phẩm giúp tên tuổi lan xa là "Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà". Tác phẩm này cũng mang về cho Lâm Bách Hoành đề cử Ảnh đế thứ hai tại Kim Mã, cũng như đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 25.

Tin liên quan

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương

(NLĐO) - Nam diễn viên Phương Nam - vào vai tiểu đội trưởng Tạ của "Mưa đỏ", hạnh phúc khoe quà nhận được dịp sinh nhật.

Hà Nhi hát lồng tiếng hoạt hình kỷ niệm 100 năm Disney

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Hà Nhi được chọn hát ca khúc trong phim hoạt hình kỷ niệm 100 năm của Disney có tên “Wish” bản lồng tiếng Việt.

“Vua lồng tiếng” Đạt Phi truyền cảm hứng cho diễn viên trẻ

(NLĐO) - Ông đã từng tâm sự, nghề của ông tuy âm thầm đứng sau những thành công của người khác, nhưng lại mang một giá trị lớn là truyền cảm hứng yêu tiếng Việt đến khán giả.

giao lưu Phương Nam Mưa đỏ Lâm Bách Hoành 96 phút sinh tử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo