Giải trí

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Phương Nam - vào vai tiểu đội trưởng Tạ của "Mưa đỏ", hạnh phúc khoe quà nhận được dịp sinh nhật.

Anh Tạ "Mưa đỏ" nhận được nhiều quà, lời chúc mừng

Nam diễn viên Phương Nam vui vẻ chia sẻ: "Đến hôm nay tôi nhận ra rằng sinh nhật không chỉ là ngày để nhớ mà còn là ngày để mọi người chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật Phương Nam. Chúc mừng sinh nhật anh Tạ".

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 1.

Anh Tạ của "Mưa đỏ" bên quà sinh nhật

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 2.

Những lá thư nhắn nhủ từ khán giả

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 3.

Tình thương dành cho anh Tạ

Phương Nam cùng ngày sinh nhật hạnh phúc

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 4.

Phương Nam hóa thân chân thật vai diễn

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 5.

Khắc họa hình ảnh một tiểu đội trưởng chân chất, yêu thương đồng đội, gia đình, đầy tinh thần quả cảm

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 6.

Anh tạ bên đồng đội

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 7.

Anh Tạ có đầy chấy trên đầu

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 8.

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 9.

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 10.

Anh đã nhận được rất nhiều lời chúc từ công chúng mạng. Đặc biệt, ngày 7-9 còn là thời khắc đánh dấu phim "Mưa đỏ" lập kỷ lục doanh thu, vươn lên vị trí dẫn đầu danh sách phim điện ảnh Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Những ngày qua, Phương Nam theo ê-kíp đoàn phim thực hiện các chuyến giao lưu với khán giả tại các cụm rạp. Nhân dịp sinh nhật, anh nhận được nhiều quà, lời chúc từ đồng nghiệp, khán giả.

Phương Nam là một trong những nam diễn viên tạo được dấu ấn mạnh trong "Mưa đỏ". Anh hóa thân vai Tạ - tiểu đội trưởng tiểu đội 1. Với lối diễn xuất chân thật, lời thoại đời, Phương Nam đã tạo ra một Tạ sống động, đầy cảm xúc, khiến khán giả khóc cười cùng anh. Khi rời rạp, anh cũng là một trong những nhân vật được khán giả nhớ đến nhiều nhất.

Phương Nam đã giảm 15kg để hóa thân chân thật vai anh Tạ trong "Mưa đỏ"

"Anh Tạ vốn dĩ rất nhỏ bé, anh Tạ vốn dĩ đã hi sinh. Nhờ tình cảm của mọi người, anh Tạ được hồi sinh nhiều lần. Đọc bài viết và đọc từng bình luận của mọi người mới biết Phương Nam cũng rất được khán giả yêu quý, chỉ mong sao sau này tất cả chúng ta cùng nhau già đi. Mọi người thì chứng kiến Phương Nam trưởng thành mỗi ngày qua các vai diễn sau nữa. Cứ như một phần kỷ niệm của nhau.

Một ngày của nhiều năm sau, vô tình thế hệ sau bật lên một đoạn phim có hình ảnh anh Tạ, kí ức ùa về, hình ảnh anh Tạ trên phim, trong các buổi live, qua các lần xuất hiện ở cinetour hiện ra rõ nét, khi ấy các bạn sẽ mỉm kể với con cháu rất nhiều điều. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương" - Phương Nam từng bùi ngùi, cảm động chia sẻ.

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 12.

Phương Nam điển trai trước khi trở thành anh Tạ

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 13.

Phương Nam đã giảm 15kg cho vai diễn

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 14.

Anh giảm cân, nuôi râu, để da đen

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 15.

Thân hình gầy gò

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 16.

Tạo hình vết thương

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 17.

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 18.

Hậu trường phim

Sinh năm 1993 tại Thanh Hóa, Phương Nam có hơn 10 năm sinh sống, làm việc tại Hà Nội sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh sở hữu ngoại hình rắn rỏi, cao ráo, điển trai. Để vào vai Tạ, anh đã giảm từ 78kg xuống còn 63kg, để lộ thân hình ốm khẳng khiu.

Phương Nam cắt giảm tinh bột, cắt đạm, leo cầu thang 39 tầng chung cư mỗi ngày và luyện tập không ngừng nghỉ. Cuối cùng, anh có được ngoại hình phù hợp nhất với nhân vật. Đến nay, Phương Nam vẫn giữ ngoại hình anh Tạ để tham gia các chuyến giao lưu, quảng bá phim, giúp khán giả thấy gần gũi hơn khi gặp anh.

Trước "Mưa đỏ", Phương Nam từng xuất hiện trong phim: "Nhà mình lạ lắm", "Tình trạng: Đã ly hôn", "Đội điều tra số 7", "Cậu Vàng", "Tiểu đội hoa hồng"…

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 19.

Một số cảnh của anh Tạ trong phim

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 20.

Anh Tạ "Mưa đỏ" có một sinh nhật đầy ắp tình yêu thương- Ảnh 21.

Tin liên quan

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"

(NLĐO) - Nam diễn viên Steven Nguyễn thu hút sự chú ý lớn từ khán giả dù vào vai phản diện trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Xuân Lan bao rạp "Mưa đỏ", tri ân bằng cách đặc biệt

(NLĐO)- Siêu mẫu Xuân Lan tổ chức buổi xem phim "Mưa đỏ" tri ân các cựu chiến binh nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Thân Thúy Hà và 3 lần gian truân đến với "Mưa đỏ"

(NLĐO) – Nữ diễn viên Thân Thúy Hà tham gia phim "Mưa đỏ" với vai người mẹ của nhân vật Quang.

