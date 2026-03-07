HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh

Minh Khuê

(NLĐO) – Diễn viên Phương Nam – anh Tạ trong "Mưa đỏ", tái xuất trong phim "Trùm sò" do Đức Thịnh đạo diễn, tham gia diễn xuất.

Nhà phát hành phim "Trùm sò" tối 6-3 công bố hình ảnh và video clip đầu tiên của phim. Trong đó, dàn diễn viên gồm: Đức Thịnh, Phương Nam, Doãn Quốc Đam, Hoàng Tóc Dài… Đặc biệt, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương cũng tham gia tác phẩm này.

Trong đó, Đức Thịnh đóng vai Trùm Sò, Phương Nam vai giang hồ Tôm Hùm, Mai Phương vào vai Thị Hến.

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 1.

Trùm Sò vốn keo kiệt, bủn xỉn

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 2.

Gã giàu có nhưng không dám tiêu pha

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 3.

Kể cả cho bản thân mình

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 4.

Gã bị mất vàng

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 5.

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 6.

Trùm Sò và Thị Hến tại công đường

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 7.

Doãn Quốc Đam đóng vai quan xử án

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 8.

Giang hồ lãng tử Tôm Hùm do Phương Nam thủ vai

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 9.

Phương Nam trong tạo hình Tôm Hùm

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 10.

Bộ ba: Trùm Sò - Tôm Hùm - Thị Hến

Theo nhà sản xuất tiết lộ, nhân vật Trùm Sò được lấy cảm hứng từ một hình tượng trong điển tích dân gian "Ngao Sò Ốc Hến" nhưng được làm mới với bàn tay nhào nặn của đạo diễn Đức Thịnh và biên kịch Hồ Hải.

Đây là lần đầu tiên, biểu tượng của sự keo kiệt được đưa lên màn ảnh rộng, kết hợp nhịp nhàng với thể loại hài pha chút kỳ ảo độc đáo (comedy-fantasy). Đáng chú ý, Đức Thịnh là một trong số ít đạo diễn kiên trì theo đuổi dòng phim này và đã gặt hái được thành công thương mại đáng kể.

Trong đoạn video clip đầu tiên, Trùm Sò lao đao khi bị đưa ra công đường xét xử. Trùm Sò nổi tiếng chẳng thèm gái, chỉ mê tiền, rất bủn xỉn vậy nhưng người xuất hiện ở công đường cùng Sò lại là Thị Hến và vị quan xử án (Doãn Quốc Đam thủ vai).

Video clip đầu tiên của phim

Tôm Hùm xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa cùng một câu thoại: thời gian qua biến mất khỏi làng là vì "bận ăn cướp". Những thước phim đầu tiên của "Trùm Sò" cũng hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa bộ ba Trùm Sò - Tôm Hùm - Thị Hến, vốn có mối quan hệ thân tình trước đó.

Ở Làng Sứa Đỏ - một ngôi làng nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên, người dân ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng Trùm Sò là giàu. Gã sống không tình không nghĩa, chỉ biết đến tiền, tiền và tiền. Gã còn ki bo, bủn xỉn với cả chính bản thân mình: ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chẳng chơi chẳng yêu cũng chẳng chịu cưới ai. Ngoài bà mẹ già lú lẫn thì chẳng ai "ăn" được của gã một cắc nào.

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 11.

Poster phim

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 12.

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 13.

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 14.

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh - Ảnh 15.

Một ngày nọ, Trùm Sò bị mất số vàng lớn. Từ đây, cũng vì tiếc tiền mà Trùm Sò dần bị cuốn vào một vụ cướp chưa từng có cùng với hai người bạn thuở nhỏ là góa phụ Thị Hến và lãng tử giang hồ Tôm Hùm.

Phim dự kiến khởi chiếu từ 24-4.

    Thông báo