Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh

Nhà phát hành phim "Trùm sò" tối 6-3 công bố hình ảnh và video clip đầu tiên của phim. Trong đó, dàn diễn viên gồm: Đức Thịnh, Phương Nam, Doãn Quốc Đam, Hoàng Tóc Dài… Đặc biệt, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương cũng tham gia tác phẩm này.

Trong đó, Đức Thịnh đóng vai Trùm Sò, Phương Nam vai giang hồ Tôm Hùm, Mai Phương vào vai Thị Hến.

Trùm Sò vốn keo kiệt, bủn xỉn

Gã giàu có nhưng không dám tiêu pha

Kể cả cho bản thân mình

Gã bị mất vàng

Trùm Sò và Thị Hến tại công đường

Doãn Quốc Đam đóng vai quan xử án

Giang hồ lãng tử Tôm Hùm do Phương Nam thủ vai

Phương Nam trong tạo hình Tôm Hùm

Bộ ba: Trùm Sò - Tôm Hùm - Thị Hến

Theo nhà sản xuất tiết lộ, nhân vật Trùm Sò được lấy cảm hứng từ một hình tượng trong điển tích dân gian "Ngao Sò Ốc Hến" nhưng được làm mới với bàn tay nhào nặn của đạo diễn Đức Thịnh và biên kịch Hồ Hải.

Đây là lần đầu tiên, biểu tượng của sự keo kiệt được đưa lên màn ảnh rộng, kết hợp nhịp nhàng với thể loại hài pha chút kỳ ảo độc đáo (comedy-fantasy). Đáng chú ý, Đức Thịnh là một trong số ít đạo diễn kiên trì theo đuổi dòng phim này và đã gặt hái được thành công thương mại đáng kể.

Trong đoạn video clip đầu tiên, Trùm Sò lao đao khi bị đưa ra công đường xét xử. Trùm Sò nổi tiếng chẳng thèm gái, chỉ mê tiền, rất bủn xỉn vậy nhưng người xuất hiện ở công đường cùng Sò lại là Thị Hến và vị quan xử án (Doãn Quốc Đam thủ vai).

Video clip đầu tiên của phim

Tôm Hùm xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa cùng một câu thoại: thời gian qua biến mất khỏi làng là vì "bận ăn cướp". Những thước phim đầu tiên của "Trùm Sò" cũng hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa bộ ba Trùm Sò - Tôm Hùm - Thị Hến, vốn có mối quan hệ thân tình trước đó.