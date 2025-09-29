Anh tài Đinh Tiến Đạt ấn tượng với Fancon "Tôi 30-30 năm tôi vẫn ở đây"

MC Anh Tuấn và gia tộc anh tài: bùng nổ Fancon kỷ niệm 30 năm

Đinh Tiến Đạt có một fancon đáng nhớ

Tối 28-9, dưới sự dẫn dắt đầy duyên dáng và chuyên nghiệp của MC Anh Tuấn, sự đồng hành của những người anh em trong trong gia tộc "Anh trai vượt ngàn chông gai", đã diễn ra chương trình kỷ niệm hành trình 30 năm hoạt động của nam rapper, với không gian âm nhạc sôi động và khoảnh khắc giao lưu ấm áp. Đêm Fancon còn ghi dấu cột mốc ra mắt MV "Chia tay rồi mới biết" - bài hát thứ hai thuộc dự án EP "Tôi:30".

Trước đó, MV "Bỏ bàn tay đó ra" cán mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube và 5 triệu lượt xem tổng hợp trên các nền tảng META, TikTok sau 9 ngày ra mắt. Tại Fancon, ca khúc này một lần nữa khuấy động sân khấu qua phần mở màn, tạo cảm hứng để khán giả ghi nhớ những giai điệu ấn tượng cùng Mr. D.

Ngay sau màn mở đầu bùng nổ, MV "Chia tay rồi mới biết" lần đầu tiên được công chiếu và livestage đầu tiên của bài hát cũng đã được Đinh Tiến Đạt thể hiện. MV được quay tại Mũi Né với bối cảnh hoàng hôn rực rỡ và biển xanh mênh mông, Đinh Tiến Đạt rong ruổi cùng chú chó đồng hành, truyền tải câu chuyện chữa lành vết thương sau chia ly.

Tiến Đạt “tái xuất” đầy nghệ thuật: hành trình chill và sâu sắc!

Đạo diễn Tùng Phan chia sẻ: "Tiến Đạt như một người anh em mà tôi rất quý - hiền lành, tử tế nhưng đam mê mãnh liệt. Tiến Đạt là 1 nghệ sĩ không bị nhiều giới hạn về hình tượng, tôi cho là anh là một người khá đa năng và nghệ sĩ tính trong anh rất cao, nên khá nhiều không gian để "chơi" để "thử nghiệm" trên con đường nghệ thuật của anh, nhất là sự quay trở lại lần này. MV này cũng chính là chuyến đi chill mà sâu sắc, phản chiếu đúng con người đa năng của anh"

Những khoảnh khắc tuyệt vời trong fancon của Đinh Tiến Đạt



Buổi Fancon càng thêm phần ấm áp khi có sự xuất hiện của các Anh tài đến từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" như Cường Seven, Đăng Khôi, Hà Lê, Kiên Ứng - những người anh em đã dõi theo và động viên Đạt qua mỗi dự án.

Fancon "Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây" không chỉ là buổi gặp gỡ thân mật với fan mà còn quy tụ rất nhiều đồng nghiệp thân thiết - từ Cường Seven, Đăng Khôi, Hà Lê đến ê-kip sản xuất và ban nhạc Monocycle , APJ - cùng lên sân khấu để chung vui và tiếp thêm sức mạnh cho Tiến Đạt. Tất cả đã cùng nhau viết nên một đêm nhạc đầy cảm xúc, nơi lời ca, nhịp điệu và tình bạn hội tụ.