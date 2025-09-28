Dàn sao dự tiệc đầy tháng con gái Chu Bin

Chu Bin và Ngọc Trà chào đón Ruby - hạnh phúc nhân đôi sau hôn lễ 2025!

Ca sĩ Chu Bin làm đầy tháng hoành tráng cho con gái Ruby

Sau hôn lễ hồi tháng 3-2025, ca sĩ Chu Binh cùng bà xã Ngọc Trà đã chào đón con thứ hai là bé gái chào đời vào cuối tháng 8. Em bé được đặt tên ở nhà là Ruby. Theo Chu Bin, "công chúa nhỏ" của vợ chồng anh nhiều nét giống bố, rất ngoan ngoãn, đáng yêu.

Diễn viên Thanh Trúc bế con Kỳ Kỳ tới dự tiệc với gia đình Chu Bin. Nhóc tỳ hơn một tuổi chưa quen đến nơi đông người, tỏ ra rụt rè, ôm chặt mẹ.

Kỳ Kỳ là trái ngọt tình yêu của Thanh Trúc và ca sĩ Châu Khải Phong. Cặp sao mới công khai mối quan hệ hồi tháng 7.

Ca sĩ Lương Gia Huy cũng đưa con trai tới chúc mừng gia đình Chu Bin. Ngoài ra, nhạc sĩ Thái Hùng, ca sĩ Khánh Bình, A Tuân, Lý Tuấn Kiệt (nhóm HKT), vợ chồng Huấn Hoa Hồng và nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng tụ họp trong buổi tiệc đầy tháng bé Ruby.

Chu Bin cho biết con gái giống hệt bố

Trong đêm tiệc, Chu Bin khoe giọng hát với hai ca khúc anh tự sáng tác dành tặng công chúa nhỏ là "Ruby viên ngọc của ba mẹ", "Khi ba ôm con". Tiết mục của ca sĩ được đông đảo khách mời hưởng ứng, tán thưởng.

Chu Bin: hạnh phúc tuổi 40, tổ ấm đủ đầy và ý nghĩa

Chu Bin hạnh phúc với hiện tại

Chu Bin chia sẻ anh mãn nguyện khi tổ ấm có đủ nếp và tẻ. Hai con đều kháu khỉnh, đáng yêu. "Hạnh phúc đến với tôi tuy muộn một chút nhưng lại trọn vẹn và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ở tuổi 40, tôi cảm nhận bản thân thực sự chín chắn và trưởng thành để sẵn sàng đón nhận trách nhiệm làm cha. Bé Ruby đến biến cuộc sống của tôi thành một hành trình hạnh phúc hơn bao giờ hết" - Chu Bin nói.

Ca sĩ cho biết anh rất mê con. Những hôm không có lịch diễn, Chu Bin thích ở nhà, tự tay chăm sóc, bế bồng thiên thần nhỏ. Anh tiết lộ đã mua sẵn hai căn nhà làm tài sản để dành cho con trai Chu Min và con gái Ruby. Dù vậy, Chu Bin vẫn mong lớn lên các con đều tự lập, biết kiếm tiền bằng chính bàn tay và khối óc của mình, không cần nhờ cậy cha mẹ.

Chu Bin sinh năm 1985. Trước khi trở thành ca sĩ, anh từng là vận động viên đoạt huy chương bạc giải Taekwondo toàn quốc và là huấn luyện viên võ thuật. Nhờ có giọng hát hay, anh được bạn bè động viên tham gia lĩnh vực nghệ thuật. Chu Bin từng trải qua thời gian khó khăn, đi diễn với cát-xê chỉ 20.000 đồng mỗi đêm tại các hội chợ ở miền Bắc.

Năm 2005, Chu Bin bắt đầu Nam tiến. Năm 2007, anh thi Vietnam Idol và vào top 30. Năm 2008, anh đoạt giải Album Vàng.

Từ đây nam ca sĩ được nhiều người biết đến và đắt show hơn. Chu Bin đã phát hành nhiều album như: Xuân lộc vàng, Hãy tin anh lần nữa, Em của ngày hôm nay, Anh đã sai, Người dưng, Anh chỉ cần bên em, Hãy xem là giấc mơ, Giả vờ thương anh được không...