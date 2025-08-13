HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Anh tài" Tăng Phúc hóa Cá Mập hài hước

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam ca sĩ sở hữu giọng hát ngọt ngào Tăng Phúc - một trong "Anh trai vượt ngàn chông gai", lồng tiếng phim hoạt hình "Băng đảng quái kiệt" 2

Tăng Phúc phát huy sở trường hài hước, linh hoạt khi lồng tiếng nhân vật Cá Mập

Theo thông tin từ nhà phát hành công bố ngày 13-8, Tăng Phúc sẽ đảm nhận lồng tiếng cho Cá Mập (Mr. Shark) - bậc thầy ngụy trang và là chiến thần tội phạm trong nhóm.

"Anh tài" Tăng Phúc hóa Cá Mập hài hước- Ảnh 1.

Tăng Phúc lồng tiếng phim hoạt hình

"Khi nhận vai, tôi thường nghiêng về những nhân vật trái ngược với tính cách ngoài đời. Điều này giúp tôi thử thách bản thân và khám phá những khía cạnh mới của chính mình. Tuy nhiên, tôi cũng thích những vai có thể đồng cảm, vì điều này giúp tôi dễ dàng kết nối với nhân vật hơn" - Tăng Phúc thổ lộ.

Theo cảm nhận của Tăng Phúc, Cá Mập là nhân vật có chiều sâu: mạnh mẽ, hài hước và linh hoạt. Sự biến đổi liên tục trong cách thoại và biểu cảm giọng nói đã giúp nhân vật trở nên sống động.

Nếu như ở phần đầu của loạt phim, Cá Mập từng khiến cả rạp cười với màn cải trang thành bà bầu để cứu nguy cho đồng đội, thì trong phần hậu truyện, nhân vật này tiếp tục khẳng định danh hiệu "con tướng tốn skin" (skin: trang phục trong game) với màn hóa trang táo bạo khác.

Cá Mập Tăng Phúc “lên đồ” xâm nhập đám cưới xa hoa, biến nguy nan thành sân khấu tỏa sáng

Đỉnh điểm là khi Cá Mập cải trang để xâm nhập vào một đám cưới xa hoa, biến nhiệm vụ nguy hiểm thành sân khấu tỏa sáng không khác gì một buổi biểu diễn thời trang. Đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của phim, khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh chàng Cá Mập đầy phong cách và lắm chiêu.

"Anh tài" Tăng Phúc hóa Cá Mập hài hước- Ảnh 3.

"Anh tài" Tăng Phúc vất vả để thử vai

"Anh tài" Tăng Phúc hóa Cá Mập hài hước- Ảnh 4.

Cá Mập do Tăng Phúc thể hiện có tính cách hài hước

"Anh tài" Tăng Phúc hóa Cá Mập hài hước- Ảnh 5.

Dù gây ấn tượng là thế song cơ duyên để Tăng Phúc có được vai diễn này lại không hề dễ dàng. Ban đầu, đạo diễn lồng tiếng Đạt Phi thẳng thắn nhận xét thể hình và chất giọng thường ngày của anh hoàn toàn không hợp với hình tượng Cá Mập.

Tăng Phúc đã cố gắng rất nhiều và cuối cùng thuyết phục được đạo diễn Đạt Phi. Thử thách lớn nhất, theo Tăng Phúc, chính là thể hiện chính xác cảm xúc nhân vật ở từng phân cảnh, từ hài hước, kịch tính cho đến những khoảnh khắc nội tâm. Có lúc, anh phải lặp lại một câu thoại hàng chục lần chỉ để tìm ra chất Cá Mập vừa dí dỏm, vừa duyên dáng.

"Băng đảng quái kiệt" 2 là hậu truyện tiếp nối tác phẩm cùng tên thành công phát hành năm 2022. Với kinh phí khoảng 70 triệu USD, phần đầu của phim có doanh thu gấp hơn 3 lần, xác lập thành tích phòng vé. Tác phẩm ra rạp Việt từ 29-8.

Tin liên quan

Vì sao nghệ sĩ Việt khen MV của Tăng Phúc không chỉ đẹp mà còn "toát mùi tiền"?

Vì sao nghệ sĩ Việt khen MV của Tăng Phúc không chỉ đẹp mà còn "toát mùi tiền"?

(NLĐO) - Tăng Phúc nỗ lực vượt khỏi "vùng an toàn", "lột xác" ấn tượng từ phong cách đến vũ đạo, lập thành tích sau 1 giờ.

Tăng Phúc nói gì khi bị chê hát dở nhất The masked singer?

(NLĐO)- Ca sĩ Tăng Phúc bị sốc và trầm cảm khi phải nhận sự miệt thị từ người khác, dù bản thân anh đã lường trước được sự việc.

Diễn viên Hải Nam chính thức lấn sân vào "vũ trụ" Anh trai say hi

(NLĐO)- Bất ngờ tham gia Anh trai "say hi", đâu là lợi thế để Hải Nam tỏa sáng?

