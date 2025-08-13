Anh trai say hi 2025: 30 “chiến binh” âm nhạc mới, Hải Nam “gây bão”?

Diễn viên Hải Nam tham gia Anh trai say hi

Mới đây, BTC chương trình Anh trai "say hi" chính thức công bố 30 anh trai tham gia mùa 2 - năm 2025. Trong đó, Hải Nam là cái tên gây nhiều tò mò bởi trước nay anh hiếm khi thể hiện bản thân ở lĩnh vực âm nhạc.

Anh trai "say hi" là một trong những chương trình "làm mưa làm gió" mùa hè 2024. Trải qua 6 đêm concert tại Việt Nam và 2 đêm concert ở Las Vegas (Mỹ), sức nóng của Anh trai "say hi" vẫn chưa dừng lại khi chương trình chính thức công bố trở lại với mùa 2. Ngay khi BTC đăng tải 30 cái tên chính thức tham gia chương trình, mạng xã hội đã nổ ra cuộc tranh luận. Trong đó, Hải Nam trở thành một ẩn số khiến nhiều người tò mò.

Hải Nam cho biết đây là một quyết định lớn và mong khán giả sẽ dõi theo Hải Nam "phiên bản nâng cấp" tại chương trình. "Mình theo dõi tất cả các tập phát sóng của Anh trai say hi mùa 1 và thực sự yêu mến các anh em cũng như ê-kíp.

Vậy nên khi nhận được lời mời của chương trình góp mặt vào mùa 2, Nam không chần chừ mà đồng ý ngay. Đối với Nam, đây có lẽ là một cơ hội để mình được giao lưu, gắn kết thêm với các đồng nghiệp. Ngoài ra, cũng là dịp để mình thể hiện nhiều khía cạnh khác của bản thân" - Hải Nam bộc bạch.

Hải Nam “cháy” hết mình với âm nhạc: Hành trình từ hot boy đến "Anh trai", “hoàng tử”

Diễn viên Hải Nam

Quen mặt với khán giả trong hình ảnh một chàng hot boy hay một diễn viên phim điện ảnh - phim truyền hình, nhưng ít ai biết Hải Nam cũng có thế mạnh về âm nhạc. Ở dự án đầu tay MV Chỉ vì quá thương em, anh gây bất ngờ với giọng ca truyền cảm, đậm chất ballad. Nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ, Hải Nam tiếp tục cho ra mắt các ca khúc theo định hướng này.

Vậy nên đến với Anh trai "say hi", Hải Nam mong muốn sẽ được thử sức nhiều hơn với các thể loại âm nhạc khác. Ngoài ra, anh cũng cho biết đã chuẩn bị về mặt thể lực cũng như rèn luyện vũ đạo để có những livestage ấn tượng nhất.

"Mọi người thường thấy mình trong hình ảnh hiền hiền, nhưng khi tham gia chương trình mình muốn sẽ được đi sâu nhất cùng anh em. Vậy nên nếu Hải Nam có hơn thua thì mọi người cũng đừng bất ngờ nhé, Nam sẵn sàng múa lửa lắc vòng hay làm nhiều skill ấn tượng để mang lại chiến thắng cho team mình", anh hài hước nói.

Hải Nam tên đầy đủ là Ngô Hải Nam, sinh năm 1996, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ), tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Năm 2019, anh vào TP HCM tham gia showbiz sau giải quán quân show thực tế Quý ông đại chiến. Năm 2021, Hải Nam lấn sân màn ảnh rộng, đóng cặp với diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc trong phim điện ảnh 1990.

Trong 6 năm qua, anh hoạt động sôi nổi với nhiều vai trò ca sĩ, diễn viên, mẫu ảnh... với mong muốn mang đến hình ảnh đa năng đến khán giả. Với ngoại hình sáng, body chuẩn chỉnh, anh hứa hẹn sẽ là nhân tố hút fan của chương trình Anh trai say hi năm nay.