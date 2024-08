Anh Trai “Say Hi” - All in vào âm nhạc và tuổi trẻ là bước đi mạo hiểm?

Anh Trai "Say Hi": "Liều lĩnh" với 100% sáng tác mới?

Trong bối cảnh trào lưu cover, làm mới các ca khúc hit cũ đang thịnh hành trong một thị trường game show âm nhạc đầy những cạnh tranh khốc liệt, việc một chương trình lớn như Anh Trai "Say Hi" dám đặt cược vào 100% sáng tác mới là một nước đi táo bạo, vượt xa khuôn khổ của một show âm nhạc thông thường.

Quá trình sản xuất một show âm nhạc với hơn 50 bài hát mới, làm việc với 30 Anh Trai cùng Giám đốc âm nhạc JustaTee và hơn 20 nhạc sĩ và đội ngũ Producer không chỉ đòi hỏi sự chuyên nghiệp, công phu mà còn yêu cầu một mức độ đầu tư lớn về tài chính và nguồn lực. Không giống như việc sử dụng lại những ca khúc đã có sẵn, các sáng tác mới trong show Anh Trai "Say Hi" cần được đầu tư từ khâu lên ý tưởng, phối khí đến việc tạo ra những màn trình diễn hoàn hảo nhất trên sân khấu, đòi hỏi nhiều công sức và chất xám của nhiều người.

Đây có thể xem là một bước đi mạo hiểm để chương trình tạo ra sự khác biệt, nâng cao vị thế và thương hiệu của nghệ sĩ và nhà sản xuất trong lòng công chúng. Những rủi ro và thách thức lớn, khi khán giả không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận cái mới, đặc biệt khi giai điệu đó hoàn toàn xa lạ và chưa được kiểm chứng qua thời gian. Nếu các ca khúc mới không đủ chất lượng cả về mặt sáng tác lẫn trình diễn, không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả, show sẽ gặp rất nhiều khó khăn về mặt thương mại.

Kết quả đã chứng minh nước đi táo bạo của Anh Trai "Say Hi" đã định hình một phong cách âm nhạc mới làm sôi động thị trường âm nhạc Việt Nam. Trải qua 8 tập phát sóng, chương trình đã tạo ra loạt bản hit mới, phong phú về thể loại từ pop ballad, R&B, Hip hop, bắt nhịp xu thế âm nhạc hiện đại và được công chúng yêu thích. Được đầu tư kỹ lưỡng từ concept trình diễn, vũ đạo chuyên nghiệp đến dàn dựng sân khấu, chất lượng âm thanh, ánh sáng và hình ảnh chuyên nghiệp, những bản hit như You, Thi Sĩ, I’m Thinking About You, Hào Quang, Ngáo Ngơ…

90% các bài hát trong chương trình đều nằm trong Top Trending YouTube và thống lĩnh các nền tảng nhạc số như Spotify, iTune… Các bản hit của chương trình nhanh chóng "oanh tạc" với hàng triệu lượt xem trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, thúc đẩy sự phát triển của thị trường này.

30 Anh Trai trẻ tạo ra xu hướng chiếm lĩnh cộng đồng

Trên đường đua âm nhạc, Anh Trai "Say Hi" đặt trọn niềm tin vào những tài năng trẻ. Trong 30 Anh Trai tham gia chương trình, em út là Captain (sinh năm 2003) được các Anh Trai và khán giả công nhận là "chiến thần sáng tác melody". Phần đông đều là những tên tuổi mới: WEAN, Hải Đăng Doo là những nghệ sĩ gen Z triệu fan trên mạng xã hội, Dương Domic từng là thực tập sinh của công ty Hàn Quốc có trụ sở tại Việt Nam, Hùng Huỳnh từng ghi danh tại show sống còn Trung Quốc. Chất nhạc của các Anh Trai gen Z và những màn trình diễn của họ luôn bùng nổ năng lượng "trẻ - chiến - mới" được đẩy lên ở mức độ tối đa.

Điều đặc biệt ở các Anh Trai chính là sự toàn năng, truyền cảm hứng cho khán giả về một thế hệ trẻ tài năng, năng động, là hình mẫu mà khán giả yêu thích khi "cân" cả hát, rap, sáng tác viết lời, vũ đạo, sản xuất nhạc và visual.

Thay vì chỉ tập trung vào chuyên môn ca hát, các Anh Trai lại có xu hướng đa năng, sẵn sàng thử sức với nhiều vai trò khác nhau trong chuỗi giá trị âm nhạc. 30 Anh Trai tham gia vào hầu hết các khâu trong quá trình sáng tạo âm nhạc, từ việc viết nhạc, hòa âm, sản xuất, đến biểu diễn. Điển hình có thể kể đến những Anh Trai "All-rounder" như HIEUTHUHAI, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, WEAN, Captain không chỉ hát, rap rất hay, sáng tác rất cừ mà còn kiêm luôn sản xuất nhạc. Các ca sĩ Đức Phúc, Erik, JSOL là những "ông hoàng" về ý tưởng, concept cho các tiết mục trình diễn.

Sự đa năng của các Anh Trai còn đến từ khả năng tận dụng công nghệ, mạng xã hội để tiếp cận gần hơn với khán giả và phát triển nghiệp, biến hóa linh hoạt theo thị hiếu khán giả. Họ không chỉ là những nghệ sĩ đơn thuần mà còn là những nhà sáng tạo nội dung, những người làm chủ công nghệ và dẫn đầu xu hướng trong ngành công nghiệp giải trí hiện đại.

Kết quả của sự đầu tư 100% âm nhạc mới và sức trẻ là sự mới mẻ liên tục, tạo ra xu hướng chiếm lĩnh cộng đồng. 22 bài hát được các đội hình Anh Trai trình diễn trong 3 Livestage vừa qua đều là những bản nhạc triệu view, chiếm lĩnh BXH Top Trending YouTube và "oanh tạc" các nền tảng số. Đặc biệt, bài Ngáo Ngơ của team HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Erik, JSOL, Orange lập kỷ lục hiếm có khó tìm: #1 YouTube Trending bảng tổng, #1 YouTube Music Trending; #1 Itunes Việt Nam, #16 video có lượt view cao nhất toàn cầu trong 24h, trở thành một "kỳ tích" trong các BXH âm nhạc, hiếm có show âm nhạc nào có thể đạt được. Bên cạnh đó, show Anh Trai "Say Hi" còn thống lĩnh Top 1 Daily Top Artists trên Spotify Vietnam.

Với 100% sáng tác mới, format hấp dẫn, dàn Anh Trai tài năng và những bản hit liên tục ra đời, chương trình Anh Trai "Say Hi" do VieON và Vie Channel thuộc DatVietVAC đầu tư và sản xuất không chỉ là một show âm nhạc đơn thuần mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa - kế thừa và phát huy những thành tựu mà DatVietVAC đã xây dựng trong hơn 30 năm qua.

Sự thành công của chương trình mở ra định hướng cho tương lai của ngành công nghiệp âm nhạc truyền hình thực tế tại Việt Nam với một thế hệ nghệ sĩ trẻ toàn năng, dù đặt vào bất kỳ tập thể nào cũng có thể tự tin tỏa sáng, phát huy năng lực của mình để tạo nên những sản phẩm âm nhạc chất lượng quốc tế. Nguồn năng lượng tươi trẻ này chính là động lực thúc đẩy, góp phần giúp ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo Việt Nam tạo nên những bứt phá mới trong thập kỷ tiếp theo, từng bước trở thành mũi nhọn phát triển của nền kinh tế.