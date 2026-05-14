HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Ảnh vệ tinh tiết lộ hàng trăm ngôi mộ lạ bên bờ biển Đỏ

Anh Thư

(NLĐO) - Những ngôi mộ tập thể khổng lồ, có cái đường kính lên tới 80 m, đã được tìm thấy giữa vùng sa mạc hoang vắng giữa sông Nile và biển Đỏ.

Viết trên tạp chí khoa học African Archaeological Review, một nhóm nghiên cứu cho biết họ đã xác định được 260 ngôi mộ tập thể chưa từng được biết đến trước đây ở phía Đông Sudan, nằm rải rác và trải dài trên 1.000 km sa mạc giữa sông Nile và biển Đỏ.

Đó là những công trình mộ táng hình tròn, có cái đường kính lên đến 80 m, bên trong là rất nhiều bộ xương người lẫn động vật.

Ảnh vệ tinh tiết lộ hàng trăm ngôi mộ lạ bên bờ biển Đỏ - Ảnh 1.

Vị trí của các ngôi mộ tập thể được đánh dấu bằng chấm màu vàng, nằm giữa vùng sa mạc giữa sông Nile bên trái và biển Đỏ - Ảnh: GOOGLE EARTH

Nhóm nghiên cứu bao gồm Đại học Macquarie (Úc), đơn vị nghiên cứu HiSoMA của Pháp và Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan đã tìm thấy các ngôi mộ tập thể này thông qua một chiến dịch quan trắc từ xa bằng vệ tinh kéo dài nhiều năm trên các vùng sa mạc rộng lớn ở miền Đông Sudan.

Các ngôi mộ tập trung nhiều nhất trên các sườn núi Itbay, còn có tên là Red Sea Hills, một dãy núi nằm cách biển Đỏ chỉ vài đến vài chục km ở nhiều đoạn.

Bên trong các ngôi mộ, các hố chôn cất riêng biệt được sắp xếp cẩn thận với một người quan trọng nằm ở trung tâm.

Ảnh vệ tinh tiết lộ hàng trăm ngôi mộ lạ bên bờ biển Đỏ - Ảnh 2.

Hình ảnh một ngôi mộ tập thể bí ẩn hiện ra trên ảnh vệ tinh chụp khu vực gần biển Đỏ phía Đông Sudan - Ảnh GOOGLE EARTH

Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy các công trình này có thể được xây dựng vào khoảng thiên niên kỷ thứ 4 và thứ 3 trước Công nguyên, tức đã 5.000-6.000 năm về trước.

Những động vật được chôn cùng trong các ngôi mộ tập thể là gia súc như cừu, dê... nên các nhà khảo cổ cho rằng đây là mộ của những người du mục.

Vào thời kỳ các ngôi mộ được dựng nên - thời kỳ "Sahara xanh" đã đi đến hồi kết, vì vậy, số gia súc trên đặc biệt quý giá đối với người du mục.

Do đó khi qua đời, họ chọn an nghỉ ngay trên tuyến đường đã từng đi qua trong suốt cuộc đời, với vật tùy táng là một số gia súc.

Việc các ngôi mộ được xây dựng gần nguồn nước quý giá trong sa mạc đã ủng hộ các giả thuyết đó.

Tin liên quan

Một mảnh vỏ Trái Đất đang tách đôi

Một mảnh vỏ Trái Đất đang tách đôi

(NLĐO) - Khí nguyên thủy được Trái Đất "giấu" vào bên trong từ hàng tỉ năm trước đã trào lên ở Zambia.

Thủy quái dài 10-13 m đang bơi lội ngoài khơi Tây Úc

(NLĐO) - Dấu vết eDNA trong các hẻm núi ngầm ngoài khơi Tây Úc đã tiết lộ sự tồn tại của "thủy quái thời hiện đại" Architeuthis dux.

Lời gợi ý về sự sống ngoài Trái Đất từ sinh vật 3,4 tỉ năm trước

(NLĐO) - Sự sống trên chính Trái Đất 3,4 tỉ năm trước kỳ lạ hơn nhiều so với những gì chúng ta từng tưởng tượng, theo một nghiên cứu mới.

Sahara biển đỏ mộ tập thể Hồng Hải du mục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo