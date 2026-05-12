Khoa học

Lời gợi ý về sự sống ngoài Trái Đất từ sinh vật 3,4 tỉ năm trước

Anh Thư

(NLĐO) - Sự sống trên chính Trái Đất 3,4 tỉ năm trước kỳ lạ hơn nhiều so với những gì chúng ta từng tưởng tượng, theo một nghiên cứu mới.

GS Betül Kaçar và các đồng nghiệp tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) vừa phát hiện ra rằng cách đây 3,4 tỉ năm, trong liên đại Thái Cổ, sự sống sơ khai của Trái Đất đã tìm ra cách đã dựa vào molypden để sinh trưởng, phát triển và tiến hóa.

Molypden (Molybdenum, ký hiệu hóa học là Mo) là thành phần không thể thiếu trong nhiều enzyme quan trọng của hầu hết các sinh vật, bao gồm con người chúng ta.

Nhưng vào thời điểm sự sống bắt đầu hiện diện trên hành tinh, nó cực kỳ hiếm trong các đại dương.

Vì vậy, các nhà khoa học từng nghĩ rằng vi sinh vật cổ đại vào thời kỳ đó chưa biết sử dụng nguyên tố kim loại này.

Lời gợi ý về sự sống ngoài Trái Đất từ sinh vật 3,4 tỉ năm trước - Ảnh 1.

Trái Đất liên đại Thái Cổ - Ảnh minh họa: SCIENTIFIC AMERICAN

Giờ đây, sử dụng kỹ thuật đối chiếu phát sinh chủng loài, các nhà nghiên cứu lịch sử tiến hóa của các protein sử dụng molypden và vonfram trên toàn bộ cây sự sống hiện đại.

Họ cũng theo dõi cách molypden di chuyển và được sử dụng bên trong các tế bào sống, nghiên cứu quá trình vận chuyển nội bào của nó từ khi hấp thụ đến khi xúc tác, đồng thời nghiên cứu lịch sử sử dụng vonfram sinh học cho vận chuyển và xúc tác.

Thu thập dữ liệu có sẵn về sự phổ biến của molypden qua các thời kỳ, họ phát hiện ra rằng, mặc dù molypden khan hiếm, các vi sinh vật cổ đại trên Trái Đất vẫn tìm ra cách sử dụng nó từ khoảng 3,3-3,7 tỉ năm trước.

"Bất chấp sự khan hiếm của molypden, sự sống vẫn tiếp tục tiến hóa bằng các quá trình sinh hóa dựa vào molypden. Những quá trình đó đã được truyền lại cho các sinh vật hiện đại" - các tác giả cho biết

Kết quả này rất thú vị, không chỉ thay đổi đáng kể bức tranh về các sinh vật Trái Đất sơ khai, dữ liệu này còn cung cấp cơ sở cần thiết cho những cuộc săn tìm sự sống ngoài Trái Đất.

"Nghiên cứu này cho thấy rằng chỉ vì một nguyên tố khan hiếm trong môi trường không có nghĩa là sự sống sẽ không tìm ra cách sử dụng nó và thậm chí xây dựng nên một đế chế dựa trên nó" - GS Kaçar nhìn nhận.

sự sống sự sống ngoài hành tinh liên đại Thái Cổ sự sống ngoài trái đất sinh vật sơ khai
