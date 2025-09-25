Antony chói sáng, Betis cầm chân Nottingham Forest trận mở màn Europa League

Trên sân La Cartuja (Sevilla), Betis nhập cuộc hứng khởi và sớm có bàn mở tỉ số ở phút 15. Antony – cựu cầu thủ Man United – đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi căng ngang để Cédric Bakambu tung cú sút chìm đánh bại thủ môn đội khách.



Cedric Bakambu mở tỉ số sớm cho Real Betis

Sự hưng phấn của đội chủ nhà, dù vậy, chỉ kéo dài… 3 phút. Từ pha phối hợp trung lộ, Morgan Gibbs-White kiến tạo để Igor Jesus nhanh chân dứt điểm gỡ hòa cho Nottingham Forest. Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, đại diện nước Anh càng đá càng hay, không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn dồn ép đội chủ nhà phải lùi sâu phòng ngự.

Igor Jesus ghi bàn đầu tiên cho Nottingham Forest sau... 29 năm

Phút 23, từ quả phạt góc do Douglas Luiz thực hiện, Igor Jesus bật cao đánh đầu chính xác, hoàn tất cú đúp và đưa Forest vượt lên dẫn 2-1. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, thầy trò Ange Postecoglou thi đấu chặt chẽ, hóa giải nhiều pha lên bóng của Betis và tạo thêm một vài cơ hội phản công nguy hiểm.



Igor Jesus hoàn tất cú đúp ngay trong hiệp 1 cho đại diện nước Anh

Sau giờ nghỉ, Betis đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Đội bóng xứ Andalusia kiểm soát bóng vượt trội, nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự lùi sâu đầy kỷ luật của Forest. Khi khán giả trên sân La Cartuja bắt đầu lo lắng, bước ngoặt đã đến ở phút 85.

Từ đường chuyền bên cánh của Marc Roca, Antony thoát xuống dứt điểm góc xa, quân bình tỉ số 2-2 và giữ lại 1 điểm cho Betis.

Antony san bằng tỉ số 2-2 cuối trận

Chính thức đầu quân cho Betis từ mùa hè sau quãng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn từ Man United, Antony cho thấy anh thực sự trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Manuel Pellegrini. Một bàn thắng, một pha kiến tạo trong ngày ra quân vòng phân hạng Europa League và giữ lại 1 điểm cho Betis là màn trình diễn không thể ấn tượng hơn của Antony.

Betis giữ lại 1 điểm sân nhà trận ra quân Europa League

Kết quả hòa khiến Nottingham Forest chưa thể có chiến thắng đầu tay tại cúp châu Âu dưới triều đại tân HLV Ange Postecoglou. Dù vậy, màn trình diễn của Igor Jesus cùng tinh thần chiến đấu của toàn đội mang đến niềm hy vọng cho người hâm mộ. Về phía Betis, sự tỏa sáng muộn của Antony giúp đội bóng này tránh khỏi thất bại ngay trên sân nhà, đồng thời cho thấy bản lĩnh khi bị dồn vào thế khó.

Thầy trò HLV Postecoglu tiếc vì đánh rơi chiến thắng phút cuối

Một điểm chia đều phản ánh đúng cục diện, khi cả hai đội cùng để lộ những khoảng trống nhưng cũng thể hiện quyết tâm ở trận ra quân. Cuộc đua tại bảng đấu Europa League hứa hẹn sẽ còn nhiều kịch tính phía trước.

Một số kết quả khác: Midtjylland 2-0 Sturm Graz PAOK 0-0 Maccabi Tel Aviv Crvena Zvezda 1-1 Celtic Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe Malmö 1-2 Ludogorets Nice 1-2 Roma Real Betis 2-2 Nottingham Forest Braga 1-0 Feyenoord Freiburg 2-1 Basel



