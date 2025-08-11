HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Palace mất vui vì phán quyết đẩy khỏi Europa League, đối mặt việc mất trụ cột

Quốc An

(NLĐO) - Mới đây, Crystal Palace đã nhận tin không vui khi CAS bác đơn kháng cáo và giữ nguyên quyết định đẩy đội bóng Anh xuống dự Conference League.

Crystal Palace đã nhận tin buồn chỉ một ngày sau khi thầy trò Oliver Glasner hạ Liverpool 4-2 trên chấm luân lưu 11 m để vô địch Siêu cúp Anh 2025.

Crystal Palace bị bác đơn kháng cáo

Trong ngày hôm nay (11-8), Crystal Palace đã chính thức khép lại hy vọng dự Europa League 2025-2026 sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo, giữ nguyên quyết định của UEFA hôm 12-7.

Trước đó, vé dự Europa League đến tay Crystal Palace khi đánh bại Man City 1-0 ở chung kết FA Cup, danh hiệu vốn đảm bảo suất Europa League. Tuy nhiên, họ vẫn bị đẩy xuống UEFA Conference League, còn suất thay thế được trao cho Nottingham Forest.

img

Vừa hạ Liverpool để vô địch siêu cúp Anh, Crystal Palace lại nhận tin buồn

Trước phán quyết này, thủ môn Dean Henderson đã lên tiếng: "Chúng tôi xứng đáng dự Europa League. Đây là cú sốc lớn với người hâm mộ sau hơn 120 năm chờ đợi."

Nguyên nhân này xuất phát từ việc vi phạm quy định "sở hữu đa CLB". Tập đoàn Eagle Football Holdings của chủ tịch John Textor từng nắm 43% cổ phần Palace và quyền kiểm soát Lyon, đội cũng đủ điều kiện dự Europa League. Theo luật, hai CLB có cùng chủ sở hữu không thể dự chung một giải đấu châu Âu.

Dù Textor đã bán gần hết cổ phần tại Lyon trước hạn chót 1-3, nhưng UEFA kết luận ông vẫn có ảnh hưởng đáng kể tại thời điểm chốt dữ liệu. Họ quyết định trao suất ưu tiên cho Lyon nhờ vị trí thứ 6 Ligue 1, cao hơn hạng 12 Ngoại hạng Anh của Crystal Palace.

Crystal Palace vừa mất tiền, vừa nguy cơ "chảy máu" trụ cột

Đội bóng Ngoại hạng Anh lập luận họ bị áp dụng luật không công bằng. Tuy nhiên, CAS cho rằng bằng chứng từ UEFA đủ sức thuyết phục, điều lệ rõ ràng và không có ngoại lệ cho vi phạm. Kết quả này đồng nghĩa Crystal Palace sẽ đá play-off Conference League ngày 21-8 gặp Fredrikstad (Na Uy) hoặc Midtjylland (Đan Mạch).

Không chỉ mất khoảng 20 triệu bảng doanh thu, Crystal Palace còn đối mặt nguy cơ chia tay hai ngôi sao gồm trung vệ Marc Guehi và tiền đạo Eberechi Eze, những mục tiêu đang được Liverpool và Arsenal quan tâm.

Tin liên quan

Crystal Palace quyết kiện UEFA vì bị tước quyền dự Europa League

Crystal Palace quyết kiện UEFA vì bị tước quyền dự Europa League

(NLĐO) – Crystal Palace cho rằng UEFA đã xử ép khi gạch tên họ khỏi danh sách dự Europa League mùa 2025-2026 dù đã giành vé chính thức bằng chức vô địch FA Cup.

Vô địch FA Cup, Crystal Palace vẫn có nguy cơ không được dự Europa League

(NLĐO) – Tân vô địch FA Cup Crystal Palace có thể mất suất dự Europa League mùa tới vì xung đột lợi ích liên quan đến quyền sở hữu đa CLB theo quy định của UEFA

Soi tỉ số trận Liverpool - Crystal Palace: Hai bàn thắng cho Salah

(NLĐO) - Tiếp Crystal Palace, Liverpool không chỉ muốn thắng để chia vui với khán giả nhà mà còn muốn Mo Salah ghi 2 bàn để thắng giải Chiếc giày vàng châu Âu.

Crystal Palace Ngoại hạng Anh UEFA Europa League
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo