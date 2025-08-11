Crystal Palace đã nhận tin buồn chỉ một ngày sau khi thầy trò Oliver Glasner hạ Liverpool 4-2 trên chấm luân lưu 11 m để vô địch Siêu cúp Anh 2025.

Crystal Palace bị bác đơn kháng cáo

Trong ngày hôm nay (11-8), Crystal Palace đã chính thức khép lại hy vọng dự Europa League 2025-2026 sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo, giữ nguyên quyết định của UEFA hôm 12-7.

Trước đó, vé dự Europa League đến tay Crystal Palace khi đánh bại Man City 1-0 ở chung kết FA Cup, danh hiệu vốn đảm bảo suất Europa League. Tuy nhiên, họ vẫn bị đẩy xuống UEFA Conference League, còn suất thay thế được trao cho Nottingham Forest.

Vừa hạ Liverpool để vô địch siêu cúp Anh, Crystal Palace lại nhận tin buồn

Trước phán quyết này, thủ môn Dean Henderson đã lên tiếng: "Chúng tôi xứng đáng dự Europa League. Đây là cú sốc lớn với người hâm mộ sau hơn 120 năm chờ đợi."

Nguyên nhân này xuất phát từ việc vi phạm quy định "sở hữu đa CLB". Tập đoàn Eagle Football Holdings của chủ tịch John Textor từng nắm 43% cổ phần Palace và quyền kiểm soát Lyon, đội cũng đủ điều kiện dự Europa League. Theo luật, hai CLB có cùng chủ sở hữu không thể dự chung một giải đấu châu Âu.

Dù Textor đã bán gần hết cổ phần tại Lyon trước hạn chót 1-3, nhưng UEFA kết luận ông vẫn có ảnh hưởng đáng kể tại thời điểm chốt dữ liệu. Họ quyết định trao suất ưu tiên cho Lyon nhờ vị trí thứ 6 Ligue 1, cao hơn hạng 12 Ngoại hạng Anh của Crystal Palace.

Crystal Palace vừa mất tiền, vừa nguy cơ "chảy máu" trụ cột

Đội bóng Ngoại hạng Anh lập luận họ bị áp dụng luật không công bằng. Tuy nhiên, CAS cho rằng bằng chứng từ UEFA đủ sức thuyết phục, điều lệ rõ ràng và không có ngoại lệ cho vi phạm. Kết quả này đồng nghĩa Crystal Palace sẽ đá play-off Conference League ngày 21-8 gặp Fredrikstad (Na Uy) hoặc Midtjylland (Đan Mạch).

Không chỉ mất khoảng 20 triệu bảng doanh thu, Crystal Palace còn đối mặt nguy cơ chia tay hai ngôi sao gồm trung vệ Marc Guehi và tiền đạo Eberechi Eze, những mục tiêu đang được Liverpool và Arsenal quan tâm.