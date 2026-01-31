HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Áo dài Xuân tạo dấu ấn tại Hội nghị vận động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2025

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Trong nhiều tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị, bộ sưu tập áo dài Xuân dành cho thiếu nhi đã mang lại nhiều cảm xúc

Áo dài Xuân tạo dấu ấn tại Hội nghị công tác vận động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2025 - Ảnh 1.

Bộ sưu tập thời trang thiếu nhi Áo dài Xuân tạo dấu ấn đẹp tại Hội nghị

Trong không gian trang trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, chương trình Hội nghị tổng kết và tri ân công tác vận động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2025 đã khép lại bằng một điểm nhấn đầy xúc cảm: bộ sưu tập thời trang thiếu nhi mùa Xuân.

Tiếng hát, lời ca tri ân

Không chỉ là phần trình diễn nghệ thuật, đó còn là lời tri ân lặng lẽ mà sâu sắc gửi tới những tấm lòng đã bền bỉ đồng hành cùng công tác nhân đạo suốt nhiều năm qua.

Lấy cảm hứng từ mùa Xuân – mùa của khởi đầu và hy vọng – bộ sưu tập mang đến những sắc màu tươi mới, hồn nhiên. Trên sàn diễn, các em thiếu nhi trong trang phục rực rỡ đã thắp lên bầu không khí ấm áp, chan chứa niềm tin.

Từng bước catwalk non nớt mà tự tin, từng nụ cười trong trẻo đã chạm đến trái tim người xem, gợi nhắc về tương lai cần được chở che, vun đắp bằng tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.

Điểm đáng quý của chương trình là sự chung tay của nhiều nghệ sĩ, diễn viên và các em nhỏ. Họ đến không chỉ để biểu diễn, mà để sẻ chia – mang nghệ thuật làm nhịp cầu nối giữa lòng biết ơn và khát vọng lan tỏa điều tốt đẹp.

Áo dài Xuân tạo dấu ấn tại Hội nghị công tác vận động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2025 - Ảnh 2.

Những tiết mục văn nghệ tạo cảm xúc cho người xem tại Hội nghị

Sự hiện diện ấy tạo nên một không khí chào đón năm mới đầm ấm, nơi niềm vui nghệ thuật hòa quyện cùng tinh thần nhân ái.

Lời tri ân sâu sắc

Thông qua sự kiện tri ân tổ chức vào dịp cuối năm 2025, Ban Tổ chức bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp quý báu của các cá nhân và tổ chức đã luôn sát cánh trong các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đồng thời, chương trình cũng gửi gắm mong muốn: các hoạt động nhân đạo sẽ tiếp tục được duy trì bền bỉ, lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong cộng đồng; và tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình của quý vị để mỗi chương trình sau đều thêm ý nghĩa, ấn tượng.

Tại Hội nghị, Ông Kim Dae Jong – Chủ tịch HOAVAVA - có bài phát biểu mang đến góc nhìn nhân văn và tầm nhìn dài hạn cho hành trình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Ông Kim Dae Jong nhấn mạnh: "Những vết thương do chiến tranh để lại không dễ phai mờ theo thời gian. Đặc biệt, hậu quả của chất độc da cam không chỉ dừng lại ở một cá nhân, mà còn kéo dài sang gia đình và cả các thế hệ mai sau".

Áo dài Xuân tạo dấu ấn tại Hội nghị công tác vận động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2025 - Ảnh 3.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (thứ 5 từ phải sang) trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam

Từ đó, ông khẳng định sự quan tâm lâu dài và hỗ trợ bền bỉ là yếu tố then chốt để nạn nhân không bị bỏ lại phía sau trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Theo ông, chính sự đồng hành, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đã giúp nhiều nạn nhân có cơ hội được điều trị, hỗ trợ sinh kế, và quan trọng hơn là tìm lại niềm tin, hy vọng để tiếp tục sống và vươn lên. "Những thay đổi tích cực ấy bắt nguồn từ chính hành động thiết thực của quý vị đang hiện diện tại đây hôm nay" – ông bày tỏ.

Chủ tịch HOAVAVA cũng khẳng định nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của tổ chức là minh bạch – trách nhiệm – hiệu quả, bảo đảm mọi sự đóng góp đều được chuyển tải trọn vẹn, đúng mục đích và đến đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Áo dài Xuân tạo dấu ấn tại Hội nghị công tác vận động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2025 - Ảnh 4.

Ông Kim Dae Jong Chủ tịch Hội nhóm hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam quốc tế HOAVAVA phát biểu

Bước sang năm 2026, HOAVAVA định hướng chuyển trọng tâm từ các chương trình ngắn hạn sang những mục tiêu bền vững hơn, bao gồm: – Hỗ trợ điều trị và phục hồi chức năng dài hạn cho nạn nhân; Xây dựng nền tảng tự lập cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Hỗ trợ giáo dục và đời sống cho thế hệ thứ hai, thứ ba của các nạn nhân; Xây dựng hệ thống hỗ trợ bền vững dựa trên nền tảng hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc.

Dư âm của bộ sưu tập thiếu nhi mùa Xuân vẫn còn ở lại – như một lời nhắn nhủ dịu dàng mà mạnh mẽ: nghệ thuật có thể khơi dậy hy vọng, kết nối trái tim, và tiếp thêm động lực cho hành trình nhân ái phía trước.

Với niềm tin ấy, công tác vận động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin được kỳ vọng sẽ gặt hái thêm nhiều thành tựu trong năm 2026 và những năm tiếp theo, để mùa Xuân yêu thương không chỉ hiện diện trên sàn diễn, mà lan tỏa trong đời sống cộng đồng.


