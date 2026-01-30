



Từ trái sang: NSND Việt Anh, NSND Lan Hương và Tổng đạo diễn Thanh Hiệp

Tối qua, tại Nhà hát TP HCM, Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 – 2025, do Báo Người Lao Động tổ chức, đã đón một vị khách đặc biệt từ thủ đô: NSND Lan Hương.

Sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ gắn liền với vai diễn để đời trong "Em bé Hà Nội" không chỉ mang đến niềm xúc động cho khán giả mà còn tạo nên một khoảnh khắc hội ngộ ấm áp, giàu ý nghĩa giữa những người đã dành trọn đời cho nghệ thuật.

Lan Hương – Không gian Mai Vàng thật tuyệt vời

Từ Hà Nội bay vào TP HCM để tham dự đêm vinh danh, NSND Lan Hương chia sẻ rằng bà mang theo niềm háo hức rất riêng. Với bà, Mai Vàng không đơn thuần là một lễ trao giải, mà là "cuộc hẹn cuối năm" của những người làm nghề – nơi ký ức, tình bạn và sự trân trọng dành cho nghệ thuật được nối dài qua từng cái bắt tay, từng nụ cười thân tình.

NSND Lan Hương và NSND Việt Anh chuẩn bị ra sân khấu công bố giải thưởng Mai Vàng

Giữa không gian trang trọng của Nhà hát TP HCM, nữ nghệ sĩ bồi hồi khi được gặp lại những đồng nghiệp thân quý: NSND Việt Anh, NSND Trà Giang, NSND Trần Minh Ngọc, NSND Hồng Vân, ca sĩ Cẩm Vân….

Đặc biệt, cuộc gặp gỡ với NSND Tự Long ngay trong không gian Lễ trao Giải Mai Vàng năm nay khiến bà không giấu được niềm vui: những câu chuyện nghề, chuyện đời cứ thế nối tiếp, giản dị mà ấm áp. "Tôi muốn ôm tất cả những đồng nghiệp tại TP HCM vào lòng, vì rất lâu rồi mới được hội ngộ đông đủ như vậy. Họ đều có thành tựu trong nghề và có mặt tại đây để truyền năng lượng tích cực cho thế hệ trẻ, để cùng tiếp tục cống hiến và sáng tạo nghệ thuật" – NSND Lan Hương nói.

Từ trái sang: NSND Tự Long, NSND Lan Hương và tổng đạo diễn Thanh Hiệp

Lan Hương mong muốn giải thưởng sẽ nâng tầm cao mới

NSND Lan Hương tâm sự, niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ đôi khi không nằm ở ánh đèn sân khấu hay những danh hiệu được xướng lên, mà ở cảm giác được trở về trong vòng tay đồng nghiệp, được nhắc nhớ rằng con đường nghệ thuật mình đã đi không hề đơn độc.

Giải Mai Vàng, trong cảm nhận của bà, chính là nơi kết nối những thế hệ, những vùng miền, để nghệ sĩ cả nước cùng gặp nhau trong sự trân quý và sẻ chia. Ba mươi mốt mùa Mai Vàng trôi qua, giải thưởng này vẫn giữ được sức hút đặc biệt bởi tinh thần nhân văn và sự gắn bó bền bỉ với đời sống nghệ thuật. "Tôi kỳ vọng từ mùa giải thứ 31 Mai Vàng sẽ nâng tầm cao mới, lan tỏa và phát triển hơn" – bà chia sẻ.

Với NSND Lan Hương, chuyến bay từ Hà Nội vào TP HCM không chỉ là hành trình địa lý, mà là hành trình của cảm xúc – nơi bà được sống lại niềm vui rất thuần khiết của người làm nghề: cuối năm được gặp bạn nghề, được nhìn lại chặng đường đã qua và tin tưởng vào những mùa sáng tạo phía trước.

"Tôi mong sao lễ trao giải hàng năm sẽ có thật nhiều nghệ sĩ ở nhiều vùng miền tham gia, để qua đó khẳng định sức sống bền bỉ của Mai Vàng" – NSND Lan Hương nói.



