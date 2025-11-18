Áp dụng cơ chế đặc thù trong khai thác cho 7 mỏ đá

Tính đến giữa tháng 11-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh xem xét và chấp thuận 7 mỏ đá được áp dụng cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản theo Nghị quyết 168/NQ-CP và Nghị quyết 02/2025/NQ-CP, cùng ban hành ngày 11-6-2025 của Chính phủ. Cụ thể gồm: Tân Cang 2, Tân Cang 7, Tân Cang 9, Ấp Miễu, Núi Nứa, Thiện Tân 4 và Thiện Tân 5. Các mỏ đá này được cho phép tăng tối đa 50% công suất khai thác so với giấy phép đã cấp đối với các mỏ còn thời hạn, phù hợp quy hoạch sử dụng đất và tham gia cung ứng vật liệu cho những dự án quốc gia, công trình trọng điểm ngành giao thông. Cơ chế này giúp các mỏ chủ động nâng năng lực sản xuất, tăng nguồn cung vật liệu, giảm nguy cơ thiếu hụt và hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án trọng điểm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, khi được áp dụng cơ chế đặc thù, các mỏ được rút gọn thủ tục hành chính, tháo gỡ nhanh những vướng mắc pháp lý. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh đang cần nguồn vật liệu lớn để phục vụ các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 - TP HCM và các dự án cao tốc trong thời gian tới.