Công an TP HCM nêu lý do gắn camera phạt nguội tại khu vực có nhiều mỏ đá

Ngày 7-8, thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM, cho biết Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (khu vực Bình Dương cũ) đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường tuần tra kiểm soát để bảo đảm an ninh trật an toàn giao thông trên địa bàn, giúp giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông.

Thời gian qua có tình trạng xe ben chở vật liệu xây dựng phóng nhanh vượt ẩu khi không có lực lượng Cảnh sát giao thông



Đặc biệt là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm có tình hình giao thông diễn biến phức tạp. Qua đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lắp đặt camera tại một số tuyến đường, địa bàn tập trung nhiều hầm mỏ, bãi tập kết vật liệu ở khu vực xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên (trước đây thuộc huyện Bắc Tân Uyên cũ) để giám sát và xử phạt nguội các hành vi vi phạm.

Theo thượng tá Phạm Quang Trưởng, đặc thù tại những khu vực này có nhiều hầm mỏ khai thác đá, các xe ben chở đá thường xuyên vận chuyển đá từ những mỏ băng qua đường sang khu vực bến thủy nội địa để đưa đá xuống xà lan.

Do đoạn đường ngắn nên một số chủ doanh nghiệp, tài xế thường lơ là việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Cụ thể, một số xe ben hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông, không dùng bạt để che đậy làm đá rơi vãi ra đường, chở quá tải…

Thời gian qua, mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, xử phạt nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng, các tài xế chưa chấp hành nghiêm quy định. Từ đó, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng cho hay để xử lý triệt để vấn đề này ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lắp đặt camera tại những tuyến đường có các cổng ra vào hầm mỏ, giám sát và phạt nguội nếu những phương tiện vi phạm.

20 doanh nghiệp khai thác khoáng sản ký cam kết Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cũng đã tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 20 doanh nghiệp khai thác khoáng sản, những doanh nghiệp có phương tiện xe vận chuyển hành khách, hàng hóa.

Đồng thời, cho đại diện các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật về hoạt động vận tải, qua đó nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ ghi nhận các góp ý của chủ doanh nghiệp, tài xế về những bất cập trong hạ tầng giao thông để kiến nghị với sở, ngành liên quan hoàn thiện, khắc phục những điểm chưa đồng bộ, bất cập. Từ đó, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia giao thông được an toàn.



