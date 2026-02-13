Thông tư 9-2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định việc tạo lập và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử. Quy định này tạo cơ sở pháp lý cho việc thay thế dần sổ, thẻ giấy, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm, tạo thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Chính thức áp dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử trên toàn quốc

Văn bản được ban hành trên cơ sở Luật BHXH 2024, Luật BHYT sửa đổi 2024, Luật Giao dịch điện tử 2023 và các nghị định liên quan đến giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Quy định áp dụng đối với cá nhân tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); người sử dụng lao động; các cơ quan, tổ chức quản lý người tham gia; tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống BHXH Việt Nam và các đơn vị liên quan. Riêng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Điểm đáng chú ý là người tham gia sẽ được cấp sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử gắn với mã số BHXH duy nhất, tích hợp và sử dụng trên các nền tảng số như ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID mức độ 2 và ứng dụng BHXH số VssID. Thẻ chứa đầy đủ thông tin theo quy định, phục vụ khám chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT.

Thông tư quy định, khi người dân sử dụng sổ BHXH điện tử, cơ quan giải quyết chế độ không được yêu cầu xuất trình sổ giấy. Tương tự, cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu thẻ BHYT giấy nếu người tham gia đã sử dụng thẻ điện tử hợp lệ và có trách nhiệm tra cứu giá trị sử dụng trên hệ thống dữ liệu.

Thẻ BHYT hiển thị trên VssID được cấp trước ngày thông tư có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý và được quản lý theo quy định mới.

Trường hợp có thay đổi hoặc điều chỉnh thông tin theo đề nghị của người tham gia, đơn vị sử dụng lao động hoặc trong quá trình giải quyết chế độ, dữ liệu trên sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử phải được cập nhật kịp thời.

Việc ban hành thông tư 09 được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa quản lý bảo hiểm, nâng cao tính minh bạch và cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng Chính phủ số.