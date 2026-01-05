HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Áp lực vô hình tạo nên sự thay đổi

Nguyễn Mạnh Hùng

Tôi là người luôn nghiêm túc trong việc chấp hành luật lệ giao thông.

Từ việc thắt dây an toàn, dừng phương tiện chờ đèn đỏ đúng vị trí hay tuân thủ tốc độ..., mọi thứ đã trở nên quen thuộc. Thế nhưng, mỗi khi báo chí công bố danh sách phạt nguội, tôi vẫn không kìm được việc dò tìm biển số xe mình. Hành động ấy không xuất phát từ sự thiếu tự tin mà cho thấy một thực tế: Hệ thống camera giám sát, nhất là camera AI, đã và đang tạo ra "áp lực vô hình" nhưng hết sức hiệu quả đối với người tham gia giao thông.

Trước đây, việc chấp hành luật lệ giao thông của một bộ phận người dân thường mang tính đối phó. Nhiều người chỉ cho xe giảm tốc độ, đi đúng làn đường khi thấy bóng dáng CSGT. Khi vắng bóng lực lượng chức năng, những hành vi như tạt đầu xe, lấn làn... lại tái diễn như "thói quen". Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác, hệ thống camera giám sát dày đặc tại các đô thị lớn và đường cao tốc đã giúp thay đổi "thói quen" này.

Sự thay đổi lớn nhất chính là cảm giác "luôn bị quan sát". Không còn là chuyện "may rủi" nếu bị CSGT xử phạt, người tham gia giao thông hiểu rằng bất cứ hành vi vi phạm nào cũng có thể bị hệ thống camera ghi lại. Công nghệ AI đã nâng tầm sự giám sát này. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mắt thường, camera AI tự động nhận diện biển số, phân tích hành vi lấn làn, vượt đèn đỏ, thậm chí "soi" được việc thắt dây an toàn. Sự chính xác, lạnh lùng của máy móc đã triệt tiêu tâm lý "xin xỏ, nhờ vả" của người vi phạm trước đây.

Chính tâm lý "lo bị bêu tên", sợ nhận giấy phạt gửi về tận nhà đã tạo nên sự điều chỉnh hành vi mạnh mẽ. Việc báo chí công khai danh sách phạt nguội đóng vai trò như đòn bẩy tâm lý. Một người luôn chấp hành nghiêm túc luật lệ giao thông như tôi mà vẫn dè chừng thì những trường hợp thường vi phạm sẽ phải e ngại gấp nhiều lần.

Phạt nguội nhưng tác dụng lại rất "nóng". Việc này giúp thay đổi nhận thức ngay từ khi người tham gia giao thông bước lên xe, tạo ra thói quen quan sát biển báo thay vì chỉ chăm chăm xem có CSGT hay không. Khi biết rằng mọi giao lộ, mọi đường phố đều có thể có những "quan tòa" công minh, người điều khiển phương tiện buộc phải hình thành phản xạ tự giác tuân thủ luật lệ giao thông.

Sự minh bạch trong quy trình xử lý vi phạm qua hình ảnh cũng góp phần củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật. Khi người dân thấy rằng mọi phương tiện vi phạm đều bị "mắt thần" soi chiếu và xử phạt như nhau, ý thức thượng tôn pháp luật sẽ tự nhiên được nâng cao. Không còn cảnh tranh cãi đôi co, quy trình xử lý trở nên văn minh hơn rất nhiều.

Tất nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, điều cốt lõi vẫn là yếu tố con người. Thế nhưng, trong giai đoạn "quá độ" để tiến tới sự văn minh trong giao thông, sự răn đe của công nghệ là cần thiết. Nó giúp nắn chỉnh những hành vi lệch lạc vào khuôn khổ, biến sự tuân thủ bắt buộc dần trở thành tự nguyện.

Việc chúng ta thỉnh thoảng giật mình kiểm tra danh sách phạt nguội là tín hiệu đáng mừng. Điều đó cho thấy "chiếc vòng kim cô" của pháp luật đang phát huy tác dụng, nhắc nhở mỗi người phải có trách nhiệm hơn với cộng đồng và sự an toàn của bản thân.


Tin liên quan

Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?

Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?

(NLĐO) - TP HCM hiện có hơn 1.000 camera lắp đặt ở nhiều tuyến đường TP HCM. Trong đó có 31 camera AI.

Số vụ vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm ở TP HCM giảm sâu khi có camera AI

(NLĐO) - Số vụ vi phạm giao thông ở TP HCM giảm đáng kể sau khi triển khai hệ thống camera AI.

Camera AI ở TP HCM đang hoạt động và xử lý vi phạm rao sao?

(NLĐO) - 31 camera AI ở TP HCM chủ yếu tập trung ở 8 đường chính, có thể xử phạt nhiều lỗi cùng lúc.

CSGT camera giao thông phạt nguội camera AI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo