Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 9-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc - 117,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5 km/giờ.



Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp

Dự báo 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông ở tọa độ 20,4 độ Vĩ Bắc -114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Bắc Đông Bắc 10-15 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo có 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông

Theo dự báo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ nay đến tháng 10 là cao điểm mưa bão, dự kiến có khoảng 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 2-3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Đáng chú ý, tháng 11-12 có thể có thêm 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn đổ bộ vào Việt Nam.

Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường. Cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, mưa lớn đã gây lũ lịch sử, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân, nhất là các tỉnh: Điện Biên, Sơn La và Nghệ An.

Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến ngày 5-8, riêng đợt mưa lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất vừa qua làm 20 người chết và mất tích, 20 người bị thương, 1.003 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi, 6.863 căn nhà bị hư hại, 519 hộ phải di dời khẩn cấp, 60 điểm trường, 10 trung tâm y tế bị thiệt hại, hư hỏng, trên 7.400 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhiều công trình năng lượng, viễn thông, giao thông, thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng gây chia cắt giao thông, mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 4.800 tỉ đồng.

