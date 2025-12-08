Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 vào Biển Đông hôm nay 8-12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 8-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây khu vực miền Trung Philippines.



Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới thời điểm 1 giờ ngày 8-12. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20 km/giờ.

Tới 1 giờ ngày 9-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông. Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng từ 10,0 độ Vĩ Bắc đến 12,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa.

Áp thấp nhiệt đới gây biển động

Tới 1 giờ ngày 10-12, áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Nam Tây Nam. Cường độ cấp 6, giật cấp 8.



Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng từ 8,5 độ Vĩ Bắc đến 12,5 độ Vĩ Bắc và từ 112,0 độ Kinh Đông đến 119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa.

Các chuyên gia dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Từ sáng ngày 8-12, vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m. Biển động.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.