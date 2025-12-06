Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay 6-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 125,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10 km/giờ.



Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ ngày 16-12. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong 24 tới, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển sang Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 7-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông khi nào?

Tới 13 giờ ngày 8-12, áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cường độ cấp 6, giật cấp 8, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên biển được xác định từ 10,5 độ Vĩ Bắc đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông.

Theo các chuyên gia, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km, cường độ ít thay đổi.

Từ gần sáng ngày 8-12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 -4 m. Biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.