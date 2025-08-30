HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão giật cấp 10, đổ bộ vào đâu?

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10 và đổ bộ vào miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 4 giờ sáng ngày 30-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão giật cấp 10 , đổ bộ vào miền Trung - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển và đổ bộ của áp thấp nhiệt đới

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ ngày 30-8, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, vị trí ở 18,0 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Quảng Trị  - TP Huế. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng từ 14,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng (gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ).

Đến 4 giờ ngày 31-8, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ, đi vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và sau đó thành vùng áp thấp ở 18,2 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào, sức gió dưới cấp 6. 

Vùng nguy hiểm trong khoảng từ 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ).

Bão có thể gây gió giật cấp 8, cấp 10, mưa lớn trên 500 mm

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4,5 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế, bao gồm đảo Hòn Ngư và Cồn Cỏ, xuất hiện mưa dông mạnh, gió tăng dần lên cấp 6-7; khu vực gần tâm bão gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4 m, riêng vùng gần tâm bão sóng 3-5 m, biển động mạnh.

Tại ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến TP Huế, mực nước dâng do bão dự báo tăng 0,2-0,4 m. Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển và vùng ven bờ rất nguy hiểm, không an toàn cho tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải cũng như các khu nuôi trồng thủy sản, lồng bè.

Từ trưa ngày 30-8, khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Riêng vùng ven biển Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị gió mạnh cấp 6-7, nơi gần tâm bão gió cấp 8, giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng lưu ý, từ thời điểm này có thể xuất hiện mưa dông mạnh kèm lốc xoáy, đặc biệt trong giai đoạn trước khi áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Về mưa, từ sáng 30-8 đến hết ngày 31-8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Từ ngày 30-8 đến hết ngày 31-8, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 300 mm.

Áp thấp nhiệt đới bão số 6 miền Trung gió mạnh mưa lớn tin mới về áp thấp trên biển tin mới về bão số 6
