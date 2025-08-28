HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, hướng thẳng vào miền Trung

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo tới ngày 30-8, bão số 6 hình thành từ áp thấp nhiệt đới có thể nằm trên vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 28-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam.

Bão số 6 từ áp thấp nhiệt đới đe dọa miền Trung vào ngày 30 - 8 - Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới tăng tốc và hướng thẳng vào miền Trung

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 29-8, tâm áp thấp ở 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Hoàng Sa, mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm từ 14,5 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; 111,0 đến 116,5 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Bắc khu vực giữa Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Sẽ mạnh thành bão trên Biển Đông vào ngày 30-8

Đáng chú ý, đến 1 giờ ngày 30-8, áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Tâm bão ở 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc Hoàng Sa. 

Vùng nguy hiểm từ 15,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 đến 114,0 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Đến 13 giờ cùng ngày 20-8, tâm bão ở 17,5 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng, mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; 106,5 đến 112,0 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần.

Hiện, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Tin liên quan

Tin mới về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Tin mới về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

(NLĐO) - Hồi 1 giờ sáng nay 28-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, giật cấp 8

(NLĐO) - Sáng nay 27-8, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Xuất hiện vùng áp thấp khả năng vào Biển Đông và mạnh thành áp thấp nhiệt đới

(NLĐO) - Một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines, có khả năng đi vào Biển đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới bão số 6 bão trên biển Đông miền Trung biển động mạnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo