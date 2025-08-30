HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 6, hướng vào Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị

Thùy Linh

(NLĐO) - Đầu giờ sáng ngày 30-8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão số 6 mạnh cấp 8, giật cấp 10, dự báo đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 30-8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6, ở vị trí khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông. Tâm bão cách bờ biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị khoảng 210 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 6, hướng vào Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị- Ảnh 1.

Hình ảnh mây vệ tinh của cơn bão số 6

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, sau đó sang Lào và suy yếu dần.

Bão gây gió mạnh từ trưa nay

Từ trưa 30-8, ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; riêng khu vực ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng lưu ý, từ thời điểm này có thể xuất hiện mưa dông mạnh kèm lốc xoáy, đặc biệt trong giai đoạn trước khi áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Về mưa, từ sáng 30-8 đến hết ngày 31-8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Từ ngày 30-8 đến hết ngày 31-8, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 300 mm.

