HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão số 5 Kajiki, giật tới cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành cơn bão số 5 với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi vào Vịnh Bắc Bộ.

Sáng ngày 22-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) họp triển khai công tác ứng phó sớm với áp thấp nhiệt đới đang chuẩn bị vào Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão và ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Bão số 5 xuất hiện với Sức gió cấp 13 - 14 , Nguy cơ ảnh hưởng lớn đến Bắc Bộ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định về bão số 5

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định dù áp thấp nhiệt đới này ở ngoài khơi Philippines song dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong những giờ tới, sau đó hình thành bão và di chuyển rất nhanh.

"Đây là cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông và đi rất nhanh, nếu chúng ta không chuẩn bị trước, không tính toán kỹ thì sẽ rất nguy hiểm" - Thứ trưởng Hiệp cho biết.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin hồi 10 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo đảo Luzon, Phiplippines.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ.

Khoảng đêm nay 22-8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin khi di chuyển vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20 km/giờ. Khoảng ngày 24-8, khi bão di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Dự báo ngày 25-8, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta.

Bão số 5 có hoàn lưu rất rộng, dự báo ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai 23-8 có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, từ ngày 24-8 gió mạnh tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-14, sóng cao từ 4-7 m, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng từ ngày 25-8 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Với kịch bản tác động hiện tại, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Từ đêm 24-8 đến hết ngày 27-8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, có nơi trên 600 mm.

Trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện 1 đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực trên.

Các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống lũ.

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới tiến sát đặc khu Bạch Long Vĩ, nhiều nơi ở miền Bắc mưa to đến rất to

Áp thấp nhiệt đới tiến sát đặc khu Bạch Long Vĩ, nhiều nơi ở miền Bắc mưa to đến rất to

(NLĐO) - 15 giờ chiều 18-8, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 55 km về phía Nam. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, có nơi trên 300 mm.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đổ bộ vào Quảng Ninh, miền Bắc nhiều nơi mưa to

(NLĐO) - 4 giờ ngày 19-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, nằm trên đất liền khu vực Quảng Ninh.

Hình thành áp thấp nhiệt đới sát Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão

(NLĐO) - Sáng nay 22-8, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Luzon, Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

bão số 5 bão số 5 Kajiki dự báo bão tin bão biển đông tin áp thấp nhiệt đới biển đông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo