Áp thấp nhiệt đới suy yếu, liệu có còn thêm bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng 12 này?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay 8-12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Palawan, Philippines. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).



Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam tốc độ 10-15 km/giờ, suy yếu và tan dần.

Dự báo vẫn còn áp thấp nhiệt đới/bão xuất hiện trong tháng 12 này

Theo Cục Khí tượng thủy văn, trong tháng 12-2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới. Từ tháng 1 đến tháng 5-2026, ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Trong tháng 12-2025, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, trong đó lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị trở vào đến khu vực phía Bắc của duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

Trong tháng 12-2025, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc nhưng tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong các tháng 1 và 2 năm 2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng đầu tháng 3-2026 ở miền Đông Nam Bộ; sau đó từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4-2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ (tương đương với trung bình nhiều năm).

Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4-2026.