Ập vào căn nhà ở TPHCM, công an bắt giữ 5 người

Ngày 15-6, Công an TPHCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo, Trịnh Thị Như Quỳnh, Trần Ngọc Phúc, Huỳnh Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Bảo Lâm về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ma tuý núp bóng dưới dạng thuốc lá điện tử.

Trước đó, Công an phường Hòa Hưng kiểm tra đột xuất căn nhà ở địa chỉ 436A/144C, đường 3 Tháng 2 phát hiện số lượng lớn thiết bị thuốc lá điện tử, gồm 1.783 đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu, 60 thân máy màu đen (dùng để hút thuốc lá điện tử) và hơn 2.000 đầu vỏ nhựa bên trong rỗng (dùng để sản xuất thuốc lá điện tử).

Qua đấu tranh, nhóm 5 người cho biết số hàng trên do một phụ nữ tên "Susu" cung cấp để bán cho khách.

Đáng chú ý, thủ đoạn là không giao dịch trực tiếp mà sử dụng dịch vụ giao hàng chuyển phát nhanh qua các ứng dụng công nghệ nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Mỗi đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu được các đối tượng bán ra với giá rất cao, dao động từ 1,6 đến 2,6 triệu đồng.

Sau khi giám định số hàng trên, kết quả cho thấy toàn bộ 1.783 đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu thu giữ được đều có chứa chất ma túy loại Etomidate.

Công an TPHCM cho hay vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ma túy thế hệ mới xâm nhập học đường và đời sống giới trẻ. Chất ma túy Etomidate khi chuyển hóa vào cơ thể sẽ gây ảo giác mạnh, mất kích thích nhận thức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và có thể dẫn đến tử vong.