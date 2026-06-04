Biên phòng Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án về ma tuý

Ngày 4-6, Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đồn biên phòng đấu tranh thành công chuyên án QT526.2, bắt giữ 2 đối tượng cùng 844 viên ma túy tổng hợp.

Đảng ủy, UBND xã Lìa đã tổ chức thưởng nóng và tặng giấy khen cho các lực lượng đấu tranh thành công chuyên án. Ảnh Hoài Nam

Trước đó, lúc 18 giờ 20 phút ngày 2-6, tại nhà bà H.T.Đ (SN 1980, ở thôn Thuận 3, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận triệt phá tụ điểm tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Thức (SN 2008, ngụ thôn Thuận 3, xã Lìa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 246 viên ma túy tổng hợp.

Lực lương biên phòng đấu tranh thành công chuyên án QT526.2, bắt giữ 2 đối tượng cùng 844 viên ma túy tổng hợp

Tiếp tục đấu tranh, khai thác đối tượng và mở rộng chuyên án, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 3-6, tại khu vực đường mòn thôn Mới (xã Lìa), lực lượng phá án phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Dinh (SN 1994, ngụ thôn A Sói Hang, xã Lìa) về hành vi tàng trữ trái phép 598 viên ma túy tổng hợp.

Hiện đơn vị này đang phối hợp với các đồn biên phòng liên quan tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và hoàn tất các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Để kịp thời ghi nhận và biểu dương thành tích trong thực hiện chuyên án, Đảng ủy, UBND xã Lìa đã tổ chức thưởng nóng và tặng giấy khen cho các lực lượng phá án.