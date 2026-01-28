Ập vào một căn nhà, công an phát hiện 32 con chó, mèo bị nhốt giữ trái phép

CLIP: Công an điều tra vụ trộm cắp và tiêu thụ trái phép chó mèo.

Ngày 28-1, Công an TPHCM cho biết vừa bắt quả tang 5 người có hành vi trộm cắp và tiêu thụ trái phép chó, mèo ở phường Tân Hưng.

Sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Hưng kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng) phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp vật nuôi.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Lê Minh Thanh (49 tuổi), Lê Quốc Khánh (25 tuổi), Nguyễn Duy Thiện (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi) và Phạm Minh Phước (54 tuổi, cùng ngụ TPHCM) có dấu hiệu bất thường.

Kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện nhiều túi lưới chứa 2 con chó và 30 con mèo với tổng trọng lượng khoảng 92 kg, cùng các tang vật như cân, túi vải, dây dù dùng để bắt chó mèo và 4 xe máy phục vụ việc di chuyển, vận chuyển.

Qua đấu tranh, Thanh, Thiện và Phước khai nhận đã đi bắt trộm chó, mèo tại khu vực phường Tân Hưng và các địa bàn lân cận, sau đó bán lại cho Khánh và Long để tiêu thụ.

Vụ việc đang được Công an phường Tân Hưng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.