Thời sự Chính trị

Chó, mèo ở TPHCM được tiêm vắc-xin miễn phí từ ngày 20-12

PHAN ANH

(NLĐO) - Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; các hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn TPHCM được hỗ trợ 100% kinh phí mua các loại vắc-xin

HĐND TPHCM khóa X vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chó, mèo trên địa bàn thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-12-2025.

Theo đó, các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; các hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn TPHCM được hỗ trợ 100% kinh phí mua các loại vắc-xin.

Bao gồm vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng đối với heo, trâu, bò, dê, cừu; vắc-xin phòng bệnh dịch tả heo cổ điển đối với heo; vắc-xin phòng bệnh viêm da nổi cục đối với trâu, bò; vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm đối với gia cầm; vắc-xin phòng bệnh dại đối với chó, mèo.

Ảnh 1.

Các hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn TPHCM được hỗ trợ 100% kinh phí mua các loại vắc-xin

Thành phố cũng hỗ trợ 100% kinh phí để tổ chức tiêm phòng các loại vắc-xin trên; 100% tiền công tiêm phòng cho người thực hiện công tác tiêm phòng.

Các cơ sở chăn nuôi theo hình thức gia công, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài không được hỗ trợ theo Nghị quyết này.

Để được hỗ trợ, các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn TPHCM  chấp hành các quy định của pháp luật về chăn nuôi và thú y.

Đồng thời có tổng đàn chăn nuôi đáp ứng tiêu chí: chăn nuôi gia cầm có tổng đàn dưới 2.000 con; chăn nuôi heo có tổng đàn dưới 150 con; chăn nuôi trâu, bò có tổng đàn dưới 40 con; chăn nuôi dê, cừu có tổng đàn dưới 200 con. Trường hợp chăn nuôi kết hợp nhiều loại gia súc, gia cầm thì số lượng tổng đàn từng loại đảm bảo tiêu chí nêu trên.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

UBND TPHCM cho biết với các hộ nuôi chó, mèo tại khu vực nội thành, nội thị hầu hết là nuôi thú cưng làm cảnh. Điều kiện kinh tế và nhận thức đầy đủ giúp cho họ có khả năng tự chăm sóc hoặc sử dụng dịch vụ để chăm sóc.

Trong khi đó, tại khu vực ngoại thành (các xã và đặc khu) hầu hết chó, mèo được nuôi theo tập quán thả rông nguy cơ mắc và lây lan bệnh dại cho cộng đồng rất lớn. Bệnh dại là bệnh nguy hiểm lây lan cho con người. Việc tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó mèo là vô cùng cần thiết.

Việc áp dụng hỗ trợ kinh phí để tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chó, mèo trên địa bàn TPHCM là sự kế thừa các chính sách từ 3 tỉnh, thành cũ trước khi sáp nhập. Tổng dự toán kinh phí thực hiện chính sách này khoảng 21 tỉ đồng/năm.

TPHCM chó, mèo tiêm vắc-xin miễn phí gia súc, gia cầm
