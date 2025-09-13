Áp xe ngực nghiêm trọng sau 5 năm tiêm chất làm đầy

Tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật cho nữ bệnh nhân 35 tuổi, nhập viện trong tình trạng sưng đau, áp xe cả hai bên ngực.

Tiêm chất làm đầy ngực 5 năm trước, bệnh nhân phải mổ gấp vì áp xe nặng cả hai bên tuyến vú. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân kể từng tiêm chất làm đầy tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân cách đây 5 năm, không rõ loại và liều lượng. Sau tiêm, ngực tăng thể tích. Tuy nhiên, khoảng hai tháng gần đây, chị xuất hiện sưng đau, da vùng ngực đỏ, giãn mạch.

Dù đã tự uống kháng sinh, triệu chứng không cải thiện, ngực phải ngày càng đau, sưng nóng, xuất hiện ổ cứng và lỗ rò ở núm vú chảy dịch trắng đục, nên chị đã đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả siêu âm và chụp MRI tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho thấy cả hai tuyến vú tổn thương nghiêm trọng, có nhiều ổ áp xe trong tuyến và mô mỡ dưới da. Ngực phải xuất hiện khối dịch viêm kích thước 70x15 mm, ngực trái có khối 80x20 mm.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy bỏ silicon và ổ áp xe, hút ra hơn 2 lít dịch mủ, máu và silicon. Ca mổ vừa xử lý ổ viêm vừa cố gắng bảo tồn nhu mô tuyến và quầng vú. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ.

Hơn 2 lít dịch mủ, máu và silicon được nạo hút từ ngực nữ bệnh nhân

Theo bác sĩ Tuấn, ca bệnh là lời cảnh báo về nguy cơ biến chứng nặng nề khi tiêm chất làm đầy ngực không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vô trùng.

"Chị em cần chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín, tìm hiểu kỹ loại chất tiêm, đồng thời đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường, tránh tự ý điều trị, để bảo vệ tính mạng"- bác sĩ Tuấn khuyến cáo.

Các chuyên gia thẩm mỹ cho biết silicon lỏng đã bị cấm sử dụng để tiêm trực tiếp vào cơ thể nhiều năm nay do nguy cơ biến chứng cao, có thể gây viêm, hoại tử, vón cục, thậm chí ung thư.