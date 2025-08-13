HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
APAC tăng tốc hợp nhất IT – OT: An ninh mạng là ưu tiên số một

Lê Duy

(NLĐO) - Sự phân tách giữa Công nghệ Thông tin (IT) và Công nghệ Vận hành (OT) đang mờ dần khi chuyển đổi số tại châu Á – Thái Bình Dương (APAC) gia tăng.

Theo Kaspersky, sự kết hợp này tạo ra nhiều lỗ hổng an ninh mạng mới, buộc doanh nghiệp triển khai hệ thống phòng thủ thông minh, đa tầng.

APAC tăng tốc hợp nhất IT – OT: An ninh mạng là ưu tiên số một- Ảnh 1.

Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Kaspersky

 Thị trường IT & OT tại APAC hiện trị giá 13,41 tỷ USD và dự kiến đạt 62,17 tỷ USD vào năm 2030, CAGR 24,5%. APAC là lhu vực dẫn đầu toàn cầu về chuyển đổi số, nhanh chóng áp dụng tự động hóa, dữ liệu thời gian thực và hạ tầng kết nối, khiến IT – OT trở thành yếu tố thiết yếu nâng cao hiệu suất. Tuy nhiên, ranh giới mờ giữa hai hệ thống khiến diện tấn công mở rộng.

Ông Adrian Hia, Giám đốc Kaspersky APAC, cho biết dữ liệu từ ICS-CERT ghi nhận Đông Nam Á đứng thứ hai toàn cầu, Trung Á thứ ba và Nam Á thứ sáu về tỷ lệ ngăn chặn phần mềm độc hại trên máy tính ICS quý I/2025. Quý II/2025, APAC ghi nhận tỷ lệ ngăn chặn 23%, cao gần 3% so với mức trung bình toàn cầu.

APAC tăng tốc hợp nhất IT – OT: An ninh mạng là ưu tiên số một- Ảnh 2.

Tỷ lệ các ngành nghề tại châu Á – Thái Bình Dương (APAC) phát hiện virus trên máy tính ICS trong Quý 2/2025 so với mức trung bình toàn cầu

Cùng quý, ngành dầu khí trong khu vực đối mặt làn sóng phishing mới, đính kèm spyware như FormBook, AgentTesla, Noon trong email; tất cả bị Kaspersky phát hiện và chặn kịp thời. APAC cũng thuộc nhóm có tỷ lệ phát hiện virus cao nhất thế giới, gấp 2–3 lần mức trung bình, đe dọa gây gián đoạn vận hành và tăng chi phí bảo trì. 

Các ngành chịu ảnh hưởng nặng gồm năng lượng điện, tự động hóa tòa nhà, dầu khí, sản xuất, kỹ thuật và tích hợp ICS; các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều gồm Việt Nam, Afghanistan, Trung Quốc, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Lào, Campuchia, Indonesia và Nepal.

Kaspersky khuyến nghị doanh nghiệp áp dụng khuôn khổ an ninh mạng đa lớp, trọng tâm là Trung tâm Điều hành An ninh (SOC) thông minh. Lớp phòng ngừa gồm công cụ tình báo mối đe dọa như bảo vệ thương hiệu, gán nguồn tấn công và chỉ số xâm nhập (IoC) để phát hiện sớm nguy cơ. Lớp bảo vệ sử dụng nền tảng EDR, MDR, XDR hỗ trợ cả IT và OT, giúp phát hiện, ngăn chặn và ứng phó hiệu quả với mối đe dọa trên hạ tầng công nghệ lai.

Khuyến nghị của Kaspersky

Các doanh nghiệp cần thường xuyên đánh giá an ninh hệ thống OT, vá lỗ hổng và triển khai biện pháp khắc phục kịp thời để ngăn sự cố nghiêm trọng.

Việc đào tạo chuyên sâu cho cả nhân sự IT và OT giúp nâng cao kỹ năng phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với kỹ thuật tấn công mới.

Cần áp dụng giải pháp bảo mật chuyên biệt cho môi trường công nghiệp, đồng thời triển khai công nghệ có khả năng kiểm kê tài sản, phát hiện mối đe dọa và bất thường trên toàn hạ tầng.

Một SOC hợp nhất giám sát đồng thời IT và OT, kết hợp công cụ SIEM, tình báo mối đe dọa và quy trình ứng phó sự cố rõ ràng sẽ giúp bảo vệ hiệu quả cả công nghệ kinh doanh lẫn vận hành.

