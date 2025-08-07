Meta nói về trang Facebook giả mạo nhưng vẫn có tick xanh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Meta nói về trang Facebook giả mạo nhưng vẫn có tick xanh

Lê Tỉnh - Phương Ngân

(NLĐO) - Người dùng đang nhầm lẫn về tick xanh. Đây là biểu tượng xác nhận tài khoản chính chủ, đã được xác minh, không phải cứ có tick xanh là fanpage uy tín.

Ngày 7-8, tại TP HCM, Meta (công ty mẹ của Facebook) đã tổ chức sự kiện Business Messaging Summit 2025 với chủ đề "Tối đa hóa lợi nhuận thông qua hội thoại".

Ông Khôi Lê, Giám đốc quốc gia của Meta tại Việt Nam, cho biết người tiêu dùng tại Việt Nam đang chi trung bình 398 USD trong các mùa mua sắm năm 2025, cao hơn 13% so với mức 352 USD của năm 2024.

Ngoài ra, xu hướng mua sắm đang thay đổi rõ rệt khi 68% người tiêu dùng Việt đang tìm kiếm thông tin nhanh và chỉ dành không quá 1 giờ để tìm hiểu về sản phẩm.

Tỉ lệ mua hàng online, săn ưu đãi sớm trong các dịp khuyến mãi theo mùa cũng tăng lên 28%, so với 23% năm ngoái.

Đáng chú ý, 87% người tiêu dùng theo mùa tại Việt Nam sử dụng các ứng dụng nhắn tin của Meta trong dịp lễ và 74% người dùng online trưởng thành cho biết họ muốn liên hệ với doanh nghiệp qua tin nhắn.

Theo ghi nhận, Facebook hiện nay được xem là kênh chủ lực giúp doanh nghiệp tiếp cận và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, nền tảng này cũng đang đối mặt với một số vấn đề.

Trong số đó là tình trạng fanpage giả mạo doanh nghiệp, nhà bán hàng nhưng lại được cấp tick xanh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Meta nói gì về việc fanpage Facebook giả mạo nhưng vẫn có tích xanh? - Ảnh 1.

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, trả lời các câu hỏi trước báo chí

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về việc những fanpage giả mạo vẫn được cấp tích xanh, ông Khôi Lê nhấn mạnh tick xanh là biểu tượng xác nhận tài khoản chính chủ, đã được xác minh, không phải cứ có tick xanh là fanpage uy tín. Hiện nay, thị trường Việt Nam đang có sự nhầm lẫn về điều này.

Meta cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ nhiều bên và khuyến nghị người dùng, doanh nghiệp nên tận dụng các công cụ hỗ trợ có sẵn trên Facebook để xử lý các vấn đề liên quan đến lừa đảo, giả mạo. Ngoài ra, nền tảng này cũng đã mở một kênh riêng dành cho cộng đồng Việt Nam trên Facebook nhằm tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh chính sách phù hợp.

“Tạm thời, người dùng và doanh nghiệp nên sử dụng các công cụ sẵn có trên Facebook để xử lý những vấn đề đang gặp phải, như vậy sẽ hiệu quả hơn” - ông Khôi Lê nói.

Theo thống kê của Meta, trong nửa đầu năm 2025, Facebook đã xử lý khoảng 500.000 tài khoản tham gia vào hành vi spam (gửi nội dung rác) hoặc tương tác giả mạo. Nền tảng cũng đã gỡ bỏ khoảng 10 triệu tài khoản mạo danh các nhà sản xuất nội dung lớn.

Tin liên quan

Cách kiểm tra Facebook và Zalo có đang bị theo dõi

Cách kiểm tra Facebook và Zalo có đang bị theo dõi

(NLĐO) - Zalo và Facebook là 2 nền tảng mạng xã hội được nhiều người sử dụng nhưng không phải ai cũng biết mình có thể bị hack tài khoản để theo dõi.

Facebook đã gỡ bỏ 10 triệu tài khoản mạo danh

(NLĐO)- Vấn nạn nội dung spam, từ các video, hình ảnh đến bài đăng, vẫn thường xuyên xuất hiện.

Hàng loạt group "bay màu" không rõ lý do, Facebook lên tiếng

(NLĐO) - Đến sáng 25-6, phần lớn group Facebook bị đình chỉ, gỡ bỏ trong chiều 24-6 đã hoạt động trở lại.

meta Facebook mạng xã hội MetaAI fanpage Facebook
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo