Tiếp đón Olympiakos tại sân nhà Emirates rạng sáng 2-10, Arsenal tự tin sẽ có trọn 3 điểm nhờ sự vượt trội về mọi mặt, kể cả phong độ thi đấu ấn tượng thời gian gần đây.



Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal lên chân và tạo sức ép liên tục. Phút 12, Viktor Gyökeres đột phá qua hai hậu vệ Olympiakos rồi dứt điểm, bóng chạm khung gỗ bật ra. Như chỉ chờ có vậy, Gabriel Martinelli băng vào đúng lúc, dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Arsenal.

Gabriel Martinelli ghi bàn sớm cho "Pháo thủ"

Bàn thắng này tiếp tục phong độ thăng hoa của Martinelli, khi anh đã ghi bàn trong 3 trên 5 trận gần nhất cho Arsenal, sau khi chỉ có 3 bàn trong 24 trận trước đó.



Gyokeres và Trossard chia vui cùng chân sút người Brazil

Olympiakos không chịu lép vế. Trong hiệp hai, họ gia tăng áp lực, có những tình huống sóng gió trước khung thành David Raya. Đội khách tưởng như đã có bàn gỡ, nhưng pha lập công của El Kaabi bị từ chối vì việt vị sau khi VAR vào cuộc.

Bukayo Saka ấn định chiến thắng bằng pha lập công phút bù giờ

Thời gian trôi về những phút cuối, Arsenal vẫn phải căng mình chống đỡ. Giữa lúc căng thẳng đỉnh điểm, phút 90+2, cầu thủ vào thay người Bukayo Saka đón đường chuyền của Martin Ødegaard và tung cú dứt điểm qua chân thủ môn Olympiakos, ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal.

Thủ quân Martin Odegaard giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"

HLV Mikel Arteta sau trận chia sẻ rằng điểm tựa hàng thủ vững chắc và chiều sâu đội hình là chìa khóa giúp Arsenal vượt qua thử thách.

Ông cũng nhắc nhở học trò cần tận dụng tốt hơn các cơ hội vì họ bỏ lỡ nhiều pha ngon ăn. Olympiakos dù thất bại nhưng để lại dấu ấn bởi tinh thần chiến đấu không từ bỏ, nhiều pha phối hợp sắc bén khiến Arsenal đôi lúc giật mình.

Arsenal nối mạch toàn thắng

Chiến thắng này giúp Arsenal duy trì mạch toàn thắng tại vòng bảng Champions League (2 trận, 6 điểm), đồng thời củng cố vị thế tại bảng đấu. Olympiakos ra về tay trắng, nhưng với những gì đã thể hiện, họ vẫn được đánh giá là đối thủ khó chịu.