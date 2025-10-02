HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Arsenal "đại phá" Olympiakos, bay cao Top 5 Champions League

Đông Linh (theo UEFA, Arsenal)

(NLĐO) – Hai pha lập công của Gabriel Martinelli và Bukayo Saka giúp Arsenal đánh bại Olympiakos trên sân nhà, toàn thắng sau hai lượt trận Champions League.

Tiếp đón Olympiakos tại sân nhà Emirates rạng sáng 2-10, Arsenal tự tin sẽ có trọn 3 điểm nhờ sự vượt trội về mọi mặt, kể cả phong độ thi đấu ấn tượng thời gian gần đây.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal lên chân và tạo sức ép liên tục. Phút 12, Viktor Gyökeres đột phá qua hai hậu vệ Olympiakos rồi dứt điểm, bóng chạm khung gỗ bật ra. Như chỉ chờ có vậy, Gabriel Martinelli băng vào đúng lúc, dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Arsenal.

Arsenal đại phá Olympiakos, bay cao Top 5 Champions League - Ảnh 1.

Gabriel Martinelli ghi bàn sớm cho "Pháo thủ"

Bàn thắng này tiếp tục phong độ thăng hoa của Martinelli, khi anh đã ghi bàn trong 3 trên 5 trận gần nhất cho Arsenal, sau khi chỉ có 3 bàn trong 24 trận trước đó.

Arsenal đại phá Olympiakos, bay cao Top 5 Champions League - Ảnh 2.

Gyokeres và Trossard chia vui cùng chân sút người Brazil

Olympiakos không chịu lép vế. Trong hiệp hai, họ gia tăng áp lực, có những tình huống sóng gió trước khung thành David Raya. Đội khách tưởng như đã có bàn gỡ, nhưng pha lập công của El Kaabi bị từ chối vì việt vị sau khi VAR vào cuộc.

Arsenal đại phá Olympiakos, bay cao Top 5 Champions League - Ảnh 3.

Bukayo Saka ấn định chiến thắng bằng pha lập công phút bù giờ

Thời gian trôi về những phút cuối, Arsenal vẫn phải căng mình chống đỡ. Giữa lúc căng thẳng đỉnh điểm, phút 90+2, cầu thủ vào thay người Bukayo Saka đón đường chuyền của Martin Ødegaard và tung cú dứt điểm qua chân thủ môn Olympiakos, ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal.

Arsenal đại phá Olympiakos, bay cao Top 5 Champions League - Ảnh 4.

Thủ quân Martin Odegaard giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"

HLV Mikel Arteta sau trận chia sẻ rằng điểm tựa hàng thủ vững chắc và chiều sâu đội hình là chìa khóa giúp Arsenal vượt qua thử thách. 

TIN LIÊN QUAN

Ông cũng nhắc nhở học trò cần tận dụng tốt hơn các cơ hội vì họ bỏ lỡ nhiều pha ngon ăn. Olympiakos dù thất bại nhưng để lại dấu ấn bởi tinh thần chiến đấu không từ bỏ, nhiều pha phối hợp sắc bén khiến Arsenal đôi lúc giật mình.

Arsenal đại phá Olympiakos, bay cao Top 5 Champions League - Ảnh 5.

Arsenal nối mạch toàn thắng

Chiến thắng này giúp Arsenal duy trì mạch toàn thắng tại vòng bảng Champions League (2 trận, 6 điểm), đồng thời củng cố vị thế tại bảng đấu. Olympiakos ra về tay trắng, nhưng với những gì đã thể hiện, họ vẫn được đánh giá là đối thủ khó chịu.

Newcastle giành chiến thắng 4-0 trên sân của Union Saint-Gilloise với các pha lập công của Nick Woltemade, Anthony Gordon (2 bàn) và Harvey Barnes. Màn trình diễn bùng nổ trên đất Bỉ không chỉ giúp "Chích chòe" có trận thắng đầu tiên tại Champions League, mà còn cứu vãn uy tín của các đại diện nước Anh ở lượt đấu này. Liverpool bại trận, Tottenham và Man City chỉ kiếm nổi kết quả hòa, chỉ Arsenal và Newcastle có trọn 3 đỉểm.

Tin liên quan

Siêu dự bị lập công, Arsenal đại thắng Bilbao vòng mở màn Champions League

Siêu dự bị lập công, Arsenal đại thắng Bilbao vòng mở màn Champions League

(NLĐO) – Hai nhân vật ngỡ ít được nhắc đến đã trở thành người hùng của Arsenal khi cùng kiến tạo lẫn lập công trong chiến thắng 2-0 trên sân của Athletic Bilbao

Arsenal ngược dòng hạ chủ nhà Newcastle, trọng tài gây phẫn nộ

(NLĐO) – Cả ba bàn thắng ở trận đại chiến tại sân St. James' Park đều từ những quả đánh đầu và CĐV của cả Newcastle lẫn Arsenal đều bức xúc với trọng tài.

Haaland lập cú đúp, Man City đánh rơi chiến thắng khó tin trước Monaco

(NLĐO) – Quả phạt đền gây tranh cãi phút 90 mang về cho chủ nhà Monaco bàn gỡ hòa 2-2 trước Man City dù hai phen Erling Haaland đưa đội bóng nước Anh dẫn bàn.

Bukayo Saka Arsenal Gabriel Martinelli vòng bảng Champions League Arsenal 2-0 Olympiakos Union SG 0-4 Newcastle
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo