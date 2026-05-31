Thể thao

Arsenal sút hỏng 2 lượt 11 m, PSG bảo vệ ngôi vương Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - PSG trở thành đội bóng Pháp đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League khi đánh bại Arsenal ở loạt sút luân lưu trận chung kết.

Trận chung kết Champions League đầu tiên giữa PSG và Arsenal khởi đầu theo cách không thể thuận lợi hơn cho đại diện nước Anh. Chỉ sau 6 phút thi đấu, dãy khán đài phủ sắc đỏ trắng tại sân Puskas Arena đã bùng nổ.

"Pháo" Arsenal tịt ngòi, PSG bảo vệ ngôi vương Champions League - Ảnh 1.

Kai Havertz sút bóng góc hẹp thành bàn

Từ pha phá bóng của Marquinhos vô tình đập trúng Leandro Trossard, bóng đến đúng đà băng xuống của Kai Havertz bên cánh trái. Cầm bóng thoát đi gần nửa sân, tiền vệ người Đức xử lý tinh tế bằng cú sút góc hẹp, đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới, mở tỉ số trận đấu. Đây cũng là lần thứ hai Havertz ghi bàn mở màn trong một trận chung kết Champions League.

"Pháo" Arsenal tịt ngòi, PSG bảo vệ ngôi vương Champions League - Ảnh 2.

Chân sút người Đức hai lần ghi bàn ở chung kết Champions League

Sở hữu hàng thủ đã giữ sạch lưới tới 9 trận tại Champions League mùa này, cân bằng kỷ lục giải đấu, Arsenal tự tin bảo vệ lợi thế và hướng tới việc kéo dài chuỗi 12 trận chung kết liên tiếp mà đội ghi bàn trước đều giành chiến thắng.

Đội bóng của Mikel Arteta đã làm rất tốt nhiệm vụ phong tỏa PSG, đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải, trong phần lớn thời gian hiệp một. Những gì đại diện nước Pháp tạo ra chỉ là hai cú sút thiếu chính xác của Fabián Ruiz cùng vài tình huống đòi phạt đền không thành công sau pha bóng Bukayo Saka để bóng chạm tay trong vòng cấm.

"Pháo" Arsenal tịt ngòi, PSG bảo vệ ngôi vương Champions League - Ảnh 3.

Pha phạm lỗi tai hại của Cristhian Mosquera dẫn đến quả phạt đền

Thế trận tương tự tiếp diễn sau giờ nghỉ, nhưng bước ngoặt xuất hiện khi Khvicha Kvaratskhelia bị Cristhian Mosquera phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Daniel Siebert lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trong bầu không khí cuồng nhiệt với những quả pháo sáng phía sau khung thành, chủ nhân Quả bóng vàng Ousmane Dembélé lạnh lùng đánh bại thủ môn David Raya bằng cú sút vào góc trái, quân bình tỉ số 1-1 khi trận đấu còn 25 phút.

"Pháo" Arsenal tịt ngòi, PSG bảo vệ ngôi vương Champions League - Ảnh 4.

Dembele san bằng tỉ số sau cú sút phạt từ chấm 11 m

PSG tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tránh phải bước vào hiệp phụ. Kvaratskhelia có pha bứt tốc nguy hiểm trước khi cú sút căng của anh bị Myles Lewis-Skelly chạm chân đổi hướng, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Những phút cuối đầy căng thẳng cũng không thể giúp hai đội phân định thắng bại, dù Vitinha từng đưa bóng dội nóc lưới khung thành Arsenal.

"Pháo" Arsenal tịt ngòi, PSG bảo vệ ngôi vương Champions League - Ảnh 5.

Gabriel Magalhaes sút hỏng lượt quyết định

Bước vào loạt sút luân lưu cân não, Arsenal là đội mắc sai lầm trước khi Eberechi Eze thực hiện không thành công lượt thứ hai. Tuy nhiên, David Raya thắp lại hy vọng cho đội bóng Anh bằng pha cản phá xuất sắc cú đá của Nuno Mendes lượt thứ ba.

Khi tỉ số luân lưu là 3-3 sau bốn lượt sút đầu tiên mỗi bên, Lucas Beraldo bình tĩnh thực hiện thành công cho PSG. Ở lượt đá quyết định, Gabriel Magalhães lại đưa bóng vọt xà, khiến Arsenal gục ngã đầy tiếc nuối.

"Pháo" Arsenal tịt ngòi, PSG bảo vệ ngôi vương Champions League - Ảnh 6.

PSG vô địch chậu Âu mùa thứ hai liên tiếp

Sau màn trình diễn không quá thuyết phục ở giai đoạn vòng bảng, PSG đã bùng nổ tại vòng knock-out, ghi tổng cộng 45 bàn thắng – một kỷ lục mới của Champions League. Chức vô địch này cũng giúp Luis Enrique gia nhập nhóm những nhà cầm quân từng ba lần đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

"Pháo" Arsenal tịt ngòi, PSG bảo vệ ngôi vương Champions League - Ảnh 7.

Về phía Arsenal, nỗi thất vọng tại sân chơi châu lục vẫn tiếp tục kéo dài. "Pháo thủ" đã thua cả năm trận chung kết gần nhất ở các cúp châu Âu và vẫn là đội bóng có số lần tham dự Champions League nhiều nhất nhưng chưa từng một lần bước lên đỉnh vinh quang.

Chung kết Champions League: Arsenal thách thức nhà vô địch

