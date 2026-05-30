“Cạm bẫy” lịch sử Arsenal cần tránh ở chung kết Champions League

Vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ, Arsenal sẽ đụng độ đương kim vô địch PSG ở chung kết Champions League 2025-2026.

Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ đến từ Pháp nhưng tinh thần chiến đấu của "Pháo thủ London" lên cao khi vừa đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi.

Màn so tài Arsenal – PSG tại chung kết Champions League hứa hẹn kịch tính, hấp dẫn.

Tuy nhiên, nếu ghi bàn mở tỉ số tại Budapest – Hungary, thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn không được phép chủ quan nghĩ rằng chiếc cúp đã nằm trong tay họ.

Thống kê từ hãng cá cược BoyleSports (Ireland) cho thấy 1-0 là cách biệt mong manh nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League.

Cụ thể, 14 đội từng bị dẫn trước 0-1 nhưng sau đó ngược dòng giành chức vô địch, tương đương 23,2% số trận chung kết xuất hiện kịch bản này.

Ở chiều ngược lại, 74,6% đội vượt lên dẫn 1-0 vẫn bảo vệ thành công lợi thế mong manh đó để bước lên bục cao nhất Champions League.

Điều đó cho thấy bàn mở tỉ số mang ý nghĩa rất lớn nhưng chưa bao giờ là tấm vé bảo đảm chiến thắng cho đội dẫn trước. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến cục diện đảo chiều.

Arsenal từng nếm trải bài học cay đắng ấy ở trận chung kết Champions League năm 2006. Khi đó, trung vệ Sol Campbell đánh đầu giúp "Pháo thủ" vượt lên trước Barcelona.

Tuy nhiên, đại diện Tây Ban Nha sau đó ghi 2 bàn trong hiệp 2 nhờ công tiền đạo Samuel Eto’o và hậu vệ Juliano Belletti, qua đó thắng ngược Arsenal 2-1 để đăng quang.

Real Madrid là đội giỏi xoay chuyển tình thế nhất khi bị dẫn 0-1. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng 4 lần lật ngược cục diện để bước lên bục cao nhất Champions League.

Khả năng ngược dòng giảm mạnh nếu tỉ số cách biệt 2 bàn. Lịch sử chỉ ghi nhận 2 trường hợp bị dẫn 0-2 nhưng vẫn vô địch Champions League, thuộc về Real Madrid và Benfica, tương đương tỉ lệ 11,1%.

PSG hiểu rõ giá trị của lợi thế này khi chung kết mùa trước họ dẫn Inter Milan 2-0 chỉ sau 20 phút, rồi kiểm soát hoàn toàn thế trận trước khi thắng đậm 5-0.

Liverpool là đội duy nhất từng làm được điều gần như không tưởng khi bị AC Milan dẫn 0-3 trong hiệp 1, song gỡ hòa 3-3 rồi thắng trong loạt sút luân lưu 11 m tại chung kết năm Champions League năm 2005.

