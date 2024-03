ASEAN là thị trường rau quả số 2 của Việt Nam

Ngày 21-11, Hiệp hội Rau quả Việt Nam thông tin kết quả sơ bộ xuất khẩu rau quả tháng 11 ước đạt 375,5 triệu USD, giảm 38,4% so với tháng 10 do hết mùa sầu riêng nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu rau quả vẫn tăng 22,5%.