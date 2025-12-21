"Avatar 3: Lửa và tro tàn" sắp đạt 100 tỉ đồng trong thời gian ngắn

"Bom tấn" chính thức ra rạp từ ngày 19-12 và được đón nhận nồng nhiệt

Theo thống kê từ trang Box Office Việt Nam, phim "Avatar 3: Lửa và tro tàn" của đạo diễn James Cameron đã thu về hơn 93 tỉ đồng, tiến gần con số 100 tỉ đồng tính đến trưa 21-12. Tác phẩm này chỉ mới chính thức ra rạp từ ngày 19-12.

Phim sắp đạt mốc 100 tỉ đồng ở rạp Việt

Tác phẩm được đầu tư công phu

Mang đến vẻ đẹp từng khung hình

Trước ngày công chiếu chính thức, phim đã bán được 20 tỉ đồng doanh thu, vượt thành tích "Avengers: Endgame" (16 tỉ đồng) và "Avatar 2: Dòng chảy của nước" (9,9 tỉ đồng).

Với những hiệu ứng truyền miệng hiện tại, phim hứa hẹn tiếp tục gặt hái doanh thu ấn tượng dù thời lượng tác phẩm khá dài.

Tính trên toàn cầu, phim đã thu về 137 triệu USD cũng sau 2 ngày ra mắt và còn cần nhiều sự bứt phá bởi kinh phí thực hiện lên đến hơn 400 triệu USD. Phim phải đạt 1 tỉ USD mới hòa vốn. Tác phẩm cũng được xem là mở đường cho phần 4 và phần 5 nếu doanh thu tốt. Doanh thu kém, đạo diễn James Cameron có thể sẽ dừng ở phần 3.

Tiếp tục là tác phẩm khiến khán giả "mãn nhãn, mãn nhĩ"

"Avatar 3: Lửa và tro tàn" kể câu chuyện gia đình Sully một năm sau khi định cư tại bộ tộc Metkayina. Jake (Sam Worthington đóng) và Neytiri (Zoe Saldaña đóng) cùng các thành viên đang phải vật lộn với nỗi đau sau cái chết của Neteyam (Jamie Flatters đóng).

Những đau đớn quá lớn dẫn đến sự trầm cảm ở Neytiri và mặc cảm nặng nề cho Lo'ak. Tuy nhiên, điều may mắn, cả hai không một mình đơn độc với nỗi đau mà luôn có gia đình, bạn bè bên cạnh. Cùng với những cuộc chiến chống lại "Người Trời", họ dần vượt qua sự khổ đau, bóng tối quá khứ đè nặng.

Phim nối tiếp câu chuyện ở phần 2

Với nhiều thông điệp ý nghĩa

Và giới thiệu Tộc Tro tàn bạo

Cặp đôi phản diện của phim

Phim có thêm điểm nhấn là cặp đôi phản diện Đại tá Quaritch (Stephen Lang đóng) và thủ lĩnh Tộc Tro Varang. Ngoài ra, đạo diễn còn giới thiệu thêm Tộc Gió, như một người Navi' du mục, làm nghề thương nhân sống giữa bầu trời Pandora, di chuyển, kết nối các bộ tộc có trên Pandora.

Về mặt kỹ thuật, kỹ xảo thương hiệu "Avatar" vẫn giữ vững sự choáng ngợp, hoành tráng, đẹp và tỉ mỉ ở từng khung hình, khiến khán giả không thể rời mắt. Về mặt kịch bản, phim hay hơn phần 2 nhưng vẫn có những ý kiến trái chiều.

Một số người nhận định phần phim có nhiều tầng nghĩa, với những chiều sâu khác nhau hướng đến các khán giả khác nhau. Một số khác cho rằng nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình, tinh thần hiệp nghĩa, bảo vệ hệ sinh thái… quen thuộc, thiếu sự sáng tạo khiến họ phải vỡ òa như kỳ vọng.

Dẫu vậy, tất cả đều chung nhận định "Avatar 3: Lửa và tro tàn" là tác phẩm xứng đáng để khán giả ra rạp thưởng thức.