"Avatar 3: Lửa và tro tàn" sắp đạt 100 tỉ đồng trong thời gian ngắn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Avatar 3: Lửa và tro tàn" sắp đạt 100 tỉ đồng trong thời gian ngắn

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Avatar 3: Lửa và tro tàn" đang khuấy động rạp Việt khi thu hút lượng khán giả lớn ra rạp thưởng thức tác phẩm thương hiệu này.

"Bom tấn" chính thức ra rạp từ ngày 19-12 và được đón nhận nồng nhiệt

Theo thống kê từ trang Box Office Việt Nam, phim "Avatar 3: Lửa và tro tàn" của đạo diễn James Cameron đã thu về hơn 93 tỉ đồng, tiến gần con số 100 tỉ đồng tính đến trưa 21-12. Tác phẩm này chỉ mới chính thức ra rạp từ ngày 19-12.

"Avatar 3: Lửa và tro tàn" sắp đạt 100 tỉ đồng trong thời gian "phi mã" - Ảnh 1.

Phim sắp đạt mốc 100 tỉ đồng ở rạp Việt

"Avatar 3: Lửa và tro tàn" sắp đạt 100 tỉ đồng trong thời gian "phi mã" - Ảnh 2.

Tác phẩm được đầu tư công phu

"Avatar 3: Lửa và tro tàn" sắp đạt 100 tỉ đồng trong thời gian "phi mã" - Ảnh 3.

Mang đến vẻ đẹp từng khung hình

"Avatar 3: Lửa và tro tàn" sắp đạt 100 tỉ đồng trong thời gian "phi mã" - Ảnh 4.

Trước ngày công chiếu chính thức, phim đã bán được 20 tỉ đồng doanh thu, vượt thành tích "Avengers: Endgame" (16 tỉ đồng) và "Avatar 2: Dòng chảy của nước" (9,9 tỉ đồng).

Với những hiệu ứng truyền miệng hiện tại, phim hứa hẹn tiếp tục gặt hái doanh thu ấn tượng dù thời lượng tác phẩm khá dài.

Tính trên toàn cầu, phim đã thu về 137 triệu USD cũng sau 2 ngày ra mắt và còn cần nhiều sự bứt phá bởi kinh phí thực hiện lên đến hơn 400 triệu USD. Phim phải đạt 1 tỉ USD mới hòa vốn. Tác phẩm cũng được xem là mở đường cho phần 4 và phần 5 nếu doanh thu tốt. Doanh thu kém, đạo diễn James Cameron có thể sẽ dừng ở phần 3.

Tiếp tục là tác phẩm khiến khán giả "mãn nhãn, mãn nhĩ"

"Avatar 3: Lửa và tro tàn" kể câu chuyện gia đình Sully một năm sau khi định cư tại bộ tộc Metkayina. Jake (Sam Worthington đóng) và Neytiri (Zoe Saldaña đóng) cùng các thành viên đang phải vật lộn với nỗi đau sau cái chết của Neteyam (Jamie Flatters đóng).

Những đau đớn quá lớn dẫn đến sự trầm cảm ở Neytiri và mặc cảm nặng nề cho Lo'ak. Tuy nhiên, điều may mắn, cả hai không một mình đơn độc với nỗi đau mà luôn có gia đình, bạn bè bên cạnh. Cùng với những cuộc chiến chống lại "Người Trời", họ dần vượt qua sự khổ đau, bóng tối quá khứ đè nặng.

"Avatar 3: Lửa và tro tàn" sắp đạt 100 tỉ đồng trong thời gian "phi mã" - Ảnh 5.

Phim nối tiếp câu chuyện ở phần 2

"Avatar 3: Lửa và tro tàn" sắp đạt 100 tỉ đồng trong thời gian "phi mã" - Ảnh 6.

Với nhiều thông điệp ý nghĩa

"Avatar 3: Lửa và tro tàn" sắp đạt 100 tỉ đồng trong thời gian "phi mã" - Ảnh 7.

Và giới thiệu Tộc Tro tàn bạo

"Avatar 3: Lửa và tro tàn" sắp đạt 100 tỉ đồng trong thời gian "phi mã" - Ảnh 8.

Cặp đôi phản diện của phim

Phim có thêm điểm nhấn là cặp đôi phản diện Đại tá Quaritch (Stephen Lang đóng) và thủ lĩnh Tộc Tro Varang. Ngoài ra, đạo diễn còn giới thiệu thêm Tộc Gió, như một người Navi' du mục, làm nghề thương nhân sống giữa bầu trời Pandora, di chuyển, kết nối các bộ tộc có trên Pandora.

Về mặt kỹ thuật, kỹ xảo thương hiệu "Avatar" vẫn giữ vững sự choáng ngợp, hoành tráng, đẹp và tỉ mỉ ở từng khung hình, khiến khán giả không thể rời mắt. Về mặt kịch bản, phim hay hơn phần 2 nhưng vẫn có những ý kiến trái chiều.

Một số người nhận định phần phim có nhiều tầng nghĩa, với những chiều sâu khác nhau hướng đến các khán giả khác nhau. Một số khác cho rằng nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình, tinh thần hiệp nghĩa, bảo vệ hệ sinh thái… quen thuộc, thiếu sự sáng tạo khiến họ phải vỡ òa như kỳ vọng.

Dẫu vậy, tất cả đều chung nhận định "Avatar 3: Lửa và tro tàn" là tác phẩm xứng đáng để khán giả ra rạp thưởng thức.

Tin liên quan

“Avatar: Dòng chảy của nước” thu hơn 1,7 tỉ USD, cao thứ 7 lịch sử

“Avatar: Dòng chảy của nước” thu hơn 1,7 tỉ USD, cao thứ 7 lịch sử

(NLĐO) – Phim “Avatar: Dòng chảy của nước” vẫn đang tiếp tục khuấy đảo phòng vé toàn cầu, chứng tỏ sức bền đường dài và tiến dần đến cột mốc 2 tỉ USD.

“Avatar: Dòng chảy của nước” vượt hai phim Việt, trụ hạng số 1 phòng vé

(NLĐO) - Phim “Avatar: Dòng chảy của nước” tiếp tục vượt “Thanh Sói: Cúc dại trong đêm” và “Đảo Độc Đắc: Tử mẫu Thiên Linh Cái” trong dịp Tết dương lịch vừa qua.

Phim “Avatar: Dòng chảy của nước” cán mốc 1 tỉ USD

(NLĐO) - Bom tấn “Avatar: Dòng chảy của nước” do ông James Cameron sản xuất cán mốc 1 tỉ USD vào tối 27-12 (giờ địa phương) sau 12 ngày phát hành toàn cầu.

doanh thu James Cameron khán giả đón nhận Avatar 3: Lửa và tro tàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo