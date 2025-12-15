James Cameron thích thú khi hội ngộ rapper Việt

Rhymastic giao lưu cùng James Cameron

Phim "Avatar: Lửa và tro tàn" đã có buổi chiếu ra mắt tại Wellington ở New Zealand, với nhiều hoạt động quảng bá.

Rapper Rhymastic có cơ hội trò chuyện cùng đạo diễn James Cameron để hiểu thêm về tầm nhìn, cũng như tâm huyết mà ông gửi gắm trong phần mới của loạt phim "Avatar".

Rapper Rhymastic đến dự ra mắt phim "Avatar: Lửa và tro tàn"

Rhymastic có cơ hội trò chuyện cùng đạo diễn James Cameron

"Tôi yêu thế giới Pandora mà ông đã tạo ra trong "Avatar". Từng nhân vật, từng khoảnh khắc, từng khung hình, tôi đều thích" - nam rapper cho biết. Khi được James Cameron hỏi liệu khán giả Việt sẽ đồng cảm với phim từ khía cạnh gia đình không, Rhymastic khẳng định khán giả chắc chắn sẽ cảm nhận giống hệt anh. Nam rapper còn đùa rằng cái tên người Na'Vi còn gợi nhớ đến người Việt Nam, khi đọc ngược lại thành "Vina".

James Cameron bất ngờ khi Rhymastic nhìn nhận cách tiếp cận các bộ tộc trong "Avatar" theo hướng nguyên tố cơ bản của thế giới, từ nước, lửa đến gió, cũng như phân tích rằng lửa với ông đại diện cho sự xung đột, thù ghét, đốt cháy thành tro - biểu tượng của sự chữa lành và hồi sinh.

Thậm chí, James Cameron hé lộ từng muốn viết một cuốn sách chỉ riêng về thực thể "mẹ" Eywa và tác động của bà đến số phận cư dân Pandora, bao gồm cả Varang.

Rapper Việt tặng đoạn rap ngắn cho đạo diễn lừng danh

Rhymastic tự sáng tác một đoạn rap ngắn như món quà gửi đến James Cameron và khiến ông cười thích thú. Nội dung đoạn rap xoay quanh Tộc Tro (Mangkwan), như một lời tuyên chiến và trỗi dậy của tộc nhân Mangkwan dưới sự lãnh đạo của nữ thủ lĩnh Varang trước phần còn lại của Pandora, hứa hẹn một cuộc đối đầu mãn nhãn trên màn ảnh rộng.

Rhymastic rap tặng James Cameron

Nam rapper đã dùng đoạn rap như một cách kết nối Việt Nam và Hollywood với nhau, cũng như bày tỏ sự háo hức cho một thế giới mới mà James Cameron mang đến trong phim cùng những trận chiến đáng mong đợi của người Na'vi với "người trời" và giữa các tộc trong Pandora.

"Avatar: Lửa và tro tàn" giới thiệu đến người xem hàng loạt nhân vật mới, từ bộ tộc Mangkwan hung tợn, sống tách biệt với phần còn lại của thế giới đến các thương nhân gió dành phần lớn thời gian bay lượn trên bầu trời.

Từ đây, cùng với dàn nhân vật quen thuộc như Jake Sully, Neytiri và đàn con, tất cả cùng bước vào những màn đối đầu nảy lửa, khiến Pandora chìm trong biển lửa.

Phim ra rạp Việt từ 19-12.