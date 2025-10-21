B Ray và JSOL cùng chiến ở GENfest

B Ray và JSOL “cân” cả thế giới

B Ray

Từ rapper "hổ Báo" đến idol "Mèo hồng": B Ray và JSOL dẫn đầu line-up GENfest Presents MBILLION, sẽ diễn ra vào ngày 22-11 tại SECC Outdoor (TP HCM). B Ray và JSOL là 2 đại diện cho hai thế giới âm nhạc đối lập - "Báo" cá tính và "Mèo hồng" ngọt ngào sẽ cùng mở ra một vũ trụ âm nhạc độc bản, nơi nghệ sĩ Việt và fandom cùng nhau kiến tạo thế giới riêng.

GENfest Presents MBILLION được định vị là nền tảng trải nghiệm âm nhạc và kết nối fandom thế hệ mới, nơi nghệ sĩ và người hâm mộ Việt cùng nhau kiến tạo những cột mốc văn hoá mang chuẩn quốc tế. 2025 đánh dấu một năm rực rỡ trong sự nghiệp của B Ray với album Cho Bảo.

Cho Bảo được xem như một cuốn nhật ký âm nhạc - nơi B Ray tự sự về hành trình trưởng thành, những tổn thương, và cách anh nhìn nhận chính mình sau nhiều năm sống cùng âm nhạc.

Trên sân khấu GENfest Presents MBILLION, B Ray sẽ mang trọn vẹn tinh thần Cho Bảo lên một không gian mới, kết hợp giữa rap, storytelling và hình ảnh.

Âm nhạc độc bản ở GENfest 2025

JSOL

Khán giả có thể kỳ vọng được "nghe - thấy - cảm" toàn bộ hành trình mà anh đã kể trong album, từ concept và visual đến từng cú drop, ánh sáng, và lời rap đậm chất B Ray. B Ray hay "Báo" vốn nổi tiếng là rapper "gang gang" trên sân khấu nhưng lại gần gũi và đáng yêu khi ở ngoài đời.

Cùng với vai trò mới tại Anh Trai Say Hi 2, B Ray cho thấy tầm ảnh hưởng của mình không chỉ trong cộng đồng rap, mà còn với khán giả đại chúng - minh chứng cho sức hút của một nghệ sĩ cá tính nhưng luôn giữ được sự chân thật với âm nhạc.

Đối lập với năng lượng cá tính của B Ray, JSOL đại diện cho thái cực mềm mại, ngọt ngào - một "Mèo hồng" all-rounder vừa hát, nhảy, sáng tạo visual vừa biết cách kết nối cảm xúc cùng fan.

Sau hơn một năm kể từ Anh Trai Say Hi, JSOL chính thức trở lại với album OE OE, ra mắt vào tháng 9-2025. Từ âm nhạc, hình ảnh đến concept, mọi yếu tố đều xoay quanh "thế giới mèo" vừa vui tươi, vừa tinh nghịch, nhưng vẫn chất chứa câu chuyện trưởng thành và tự khám phá bản thân.

Khi bước lên sân khấu MBILLION, JSOL sẽ tái hiện toàn bộ concept OE OE theo định dạng "artist-led experience": một set trình diễn nơi âm nhạc, ánh sáng hòa quyện. Với fandom Sonic, đây chắc chắn là một đêm diễn bùng nổ cảm xúc.

Sân khấu MBILLION đánh dấu bước chuyển mình của âm nhạc Việt - trẻ trung, quốc tế hóa nhưng đậm chất Việt hơn bao giờ hết. Với sự góp mặt của B Ray và JSOL, GENfest Presents MBILLION chính thức mở màn hành trình nơi nghệ sĩ và fandom cùng nhau "Make Moments. Move Culture".

Sự giao thoa giữa nghệ sĩ - fan - âm nhạc chính là điều làm nên "vũ trụ MBILLION": nơi mỗi đêm diễn không khép lại bằng tiếng vỗ tay, mà bằng ký ức và cảm hứng lan toả trong cộng đồng âm nhạc Việt.