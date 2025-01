Bữa tiệc âm nhạc của B Ray: đầy cảm xúc và sự biết ơn

Đêm nhạc của B Ray mang đến nhiều cảm xúc

Đêm nhạc Rise Of The Underdogs 2 do B Ray tổ chức, diễn ra tối 10-1 để lại nhiều cảm xúc. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt tên tuổi làng rap, đặc biệt là Quán quân Robber và Á quân GILL ở Rap Việt 2024 vừa qua.

Tại concert, 44 ca khúc nổi tiếng đã được gửi đến khán giả. "Anh là ai", "Một nửa sự thật", "Lệ lưu ly", "Sống cho hết đời thanh xuân", "Kim tự tháp", "Mùa hè năm đó", "Love somebody", "À Lôi", "Xập xình xập xình", "Qua từng khung hình", "Anh trai hip hop", "Người được chọn"... đều khiến rap fan đứng ngồi không yên.

Sân khấu "Rise Of The Underdogs 2" cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của các thành viên Rap Việt 2023, cháy hết mình của những cái tên mới Rap Việt 2024.

Đặc biệt với sự yêu mến của đông đảo khán giả sau "Anh Trai say hi", Rhyder - Captain Boy đã làm concert trở nên bùng nổ. Và dù có thử sức nhiều thể loại hơn nhưng chất liệu rap, tinh thần underground vẫn ngập tràn trong hai nghệ sĩ.

B Ray đã có một năm thành công

Quán quân Hustlang Robber không kém cạnh khi mang đến bản hit "History", "Slatt on", "Qua từng khung hình", "Hustlang allday". Á quân GILL thể hiện "Tuyết trên phố", "Bốn mùa phát lộc". Cả hai đều thuộc team B Ray trong Rap Việt mùa này, vậy nên sân khấu "Rise Of The Underdogs 2" càng đáng để chủ nhân hit "Xin đừng nhấc máy" trở nên tự hào.

B Ray nói: "Với tôi, 2024 có nhiều ý nghĩa khi tiếp tục được BTC tin tưởng giao trọng trách ngồi ghế HLV Rap Việt. Sau những trải nghiệm của mùa 2023, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn để giúp các thí sinh tỏa sáng và thể hiện đúng nhất chất underground bên trong mình. Cảm ơn vì những quả ngọt dành cho team B Ray và cảm ơn vì tất cả đã luôn nỗ lực".

Khép lại chương trình, B Ray cùng những người anh em ôm nhau trên sân khấu, hứa hẹn sẽ làm nhiều điều ấn tượng hơn trong năm 2025.

Live concert là cách để B Ray gắn kết với anh em của mình

Trước đó không lâu, B Ray cho ra mắt MV "Mùa hè năm đó". Dự án có sự góp mặt của Huỳnh Công Hiếu, 24k.Right, Captain Boy, DT Tập Rap, LoR, Yuno Bigboi, DLow - những người anh em thân thiết của nam rapper tại Underdogs.

Khác với lời bài hát là những tâm sự của một chàng trai với người mình yêu thương, nội dung MV lại được B Ray chủ đích thực hiện theo xu hướng đơn giản hơn, là những thước phim ghi lại chặng hành trình gắn bó giữa anh và những người đồng đội với nhiều kỷ niệm vui buồn, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Dự án mang tính chất kỷ niệm nhưng đạt được thành tích ấn tượng trên nền tảng nhạc số. Tính đến thời điểm hiện tại "Mùa hè năm đó" cán mốc 3,7 triệu view và giữ vị trí Top 2 Trending for music sau 2 tuần ra mắt.

Sau 2 mùa Rap Việt, các thành viên trong team B Ray đã có cho mình nhiều thành công nhất định. Dù vậy, B Ray và những thí sinh trong team vẫn luôn giữ được mối quan hệ rất tốt đẹp và được nhiều người ngưỡng mộ. Về phần B Ray, anh có nhiều dự án trong 2025 sớm bật mí với công chúng.