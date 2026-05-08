Bà chủ chuỗi Katinat, Phê La bán sạch cổ phiếu Vietcap, thu gần 465 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bà chủ chuỗi Katinat, Phê La bán sạch cổ phiếu Vietcap, thu gần 465 tỉ đồng

V.Vinh

(NLĐO) - Bà Trương Nguyễn Thiên Kim thông báo đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn tại Công ty Chứng khoán Vietcap (VCI), không còn là cổ đông sau nhiều năm gắn bó

Theo thông tin công bố, bà Trương Nguyễn Thiên Kim cho biết đã bán toàn bộ 16,91 triệu cổ phiếu VCI thông qua phương thức thỏa thuận trong giai đoạn từ ngày 15-4 đến 4-5.

Lượng cổ phiếu này tương đương 1,47% vốn điều lệ tại Vietcap. Sau giao dịch, bà Thiên Kim không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào tại công ty chứng khoán này.

Tạm tính theo mức giá giao dịch bình quân khoảng 27.500 đồng/cổ phiếu, bà Thiên Kim có thể thu về gần 465 tỉ đồng từ thương vụ thoái vốn.

Trước đó, khi đăng ký bán cổ phiếu vào đầu tháng 4, bà cho biết mục đích thực hiện giao dịch là phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Đây không phải lần đầu nữ doanh nhân này bán cổ phần tại Vietcap. Hồi tháng 9-2024, bà từng chuyển nhượng 13,2 triệu cổ phiếu VCI, qua đó giảm tỉ lệ sở hữu từ 5,17% xuống còn 2,18% và không còn là cổ đông lớn kể từ thời điểm đó.

Trong khi bà Thiên Kim rút lui hoàn toàn khỏi danh sách cổ đông, ông Tô Hải, chồng bà, đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị của Chứng khoán Vietcap, vẫn đang nắm giữ hơn 174,3 triệu cổ phiếu VCI, tương đương 15,19% vốn tại công ty này.

- Ảnh 2.

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim là người đứng sau các chuỗi đồ uống lớn hiện nay là Katinat Saigon Kafe và Phê La

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim không chỉ được biết đến trong giới tài chính mà còn gắn liền với lĩnh vực F&B, khi nắm phần lớn cổ phần của hai chuỗi đồ uống lớn hiện nay là Katinat Saigon Kafe và Phê La. Bên cạnh đó, bà Thiên Kim còn là Tổng giám đốc Công ty CP D1 Concepts, đơn vị sở hữu nhiều chuỗi nhà hàng ở các thành phố lớn.

Trong bối cảnh cơ cấu cổ đông có biến động, kết quả kinh doanh của Vietcap vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực. Theo báo cáo tài chính quý I/2026, doanh thu hoạt động của công ty đạt 1.406 tỉ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 404 tỉ đồng, tăng 19%.

Năm nay, cổ đông Vietcap đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 6.525 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.300 tỉ đồng, tăng lần lượt 30% và 41% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCI thời gian gần đây có xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh đầu năm.

Kết phiên giao dịch ngày 7-5, cổ phiếu này dừng ở mức 25.900 đồng/cổ phiếu, giảm đáng kể so với mức hơn 31.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 3-2026.

Tin liên quan

Bà chủ chuỗi cà phê Katinat bán xong 13 triệu cổ phiếu VCI, thu gần 600 tỉ đồng

Bà chủ chuỗi cà phê Katinat bán xong 13 triệu cổ phiếu VCI, thu gần 600 tỉ đồng

(NLĐO)- Liên quan đến Katinat, thương hiệu này mới đây đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều sau thông tin sẽ trích 1.000 đồng trên mỗi ly nước được bán ra tại hệ thống từ ngày 12 đến hết 30-9 để đồng hành miền Bắc khắc phục hậu quả.

KATINAT phản hồi sau khi nhận "bão phẫn nộ", công bố góp 1 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị bão lũ

(NLĐO)- Số tiền 1 tỉ đồng đã được KATINAT đóng góp cho Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Cứu trợ Trung ương, thay vì trích và chuyển dựa trên số lượng ly thực tế phục vụ mỗi ngày như chương trình dự kiến.

KATINAT sa thải nhân viên vì nội dung đùa cợt trên tem dán thức uống

(NLĐO) - KATINAT thừa nhận đây là một sự cố nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của Katinat mà còn làm giảm trải nghiệm của khách hàng.

công ty chứng khoán Vietcap phê la Katinat Saigon Kafe Trương Nguyễn Thiên Kim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo