Chủ tịch Vietcap Nguyễn Thanh Phượng nêu giải pháp giảm áp lực cho ngành ngân hàng

Chiều 30-3, Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán VCI) đã diễn ra tại TPHCM. Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026, bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo tờ trình, ban điều hành đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 6.525 tỉ đồng, tăng khoảng 30% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.300 tỉ đồng, tương ứng mức tăng hơn 41%. Cập nhật tới thời điểm hiện tại, trong quý I/2026, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 400 tỉ đồng.

Liên quan đến tác động từ xung đột tại Trung Đông, bà Tôn Minh Phương, Tổng giám đốc Vietcap, cho biết công ty vẫn đang theo dõi sát diễn biến nhưng chưa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Theo đánh giá, biến động giá dầu trong năm có thể gây ảnh hưởng nhất định, song chưa làm thay đổi mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4,5%.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ được dự báo tiếp tục điều hành theo hướng linh hoạt, với các điều chỉnh chỉ được xem xét trong trường hợp chỉ số giá tiêu dùng có biến động lớn. Trên cơ sở này, công ty hiện vẫn giữ nguyên kế hoạch năm 2026.

Tại đại hội, cổ đông cũng quan tâm nhiều đến kế hoạch tham gia thị trường tài sản mã hóa của Vietcap và tác động từ lãi suất tăng có ảnh hưởng tới kênh đầu tư chứng khoán.

Trả lời cổ đông, Phó Chủ tịch HĐQT Đinh Quang Hoàn, chia sẻ công ty sẽ không tham gia thị trường tài sản mã hóa ở thời điểm hiện tại vì quy mô vốn yêu cầu lớn. Trong vòng 3 năm tới Vietcap chưa có kế hoạch tham gia.

Đại hội cổ đông của Vietcap chiều nay

Liên quan tới cơ hội trên thị trường kinh doanh, bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT Vietcap, phân tích Việt Nam cần có cơ chế huy động nguồn vốn dài hạn và trung hạn nhằm giảm áp lực vốn cho hệ thống ngân hàng. Đây là một mục tiêu quan trọng và đang được ưu tiên trong thời gian tới, nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần củng cố ổn định kinh tế vĩ mô.

Thực tế thời gian qua, đã có nhiều nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc phát triển thị trường vốn, như thúc đẩy hình thành các trung tâm tài chính quốc tế, đưa ra những đề xuất về hướng dẫn cụ thể liên quan đến chính sách thuế đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT Vietcap

Đồng thời, hoàn thiện khung khổ pháp lý, điều hành chính sách tiền tệ đến ban hành các nghị quyết liên quan đến việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế…

"Tất cả những giải pháp trên đều nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là dòng vốn đầu tư gián tiếp thông qua thị trường chứng khoán. Đây là cơ hội đối với hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong thời gian tới" – bà Phượng nói.



