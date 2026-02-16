HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xã hội

Người đàn ông lén lút trộm chiếc xe của mình ở chốt CSGT

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bị CSGT giữ phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông ở Thái Nguyên đã lén lút trộm lại chiếc xe máy của mình.

Ngày 16-2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết tối 14-2, thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Nguyễn Đình Chiểu, thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Người đàn ông ở Thái Nguyên trộm xe máy của chính mình tại chốt CSGT - Ảnh 1.

Cảnh sát lấy lời khai với Đ.A.Q. (bìa phải). Ảnh: Cục CSGT

Đến 19 giờ 48 phút, tổ công tác phát hiện ông Đ.A.Q. (SN 1976, trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe máy biển kiểm soát 20B2-508.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,147mg/lít khí thở); không có giấy phép lái xe; Không có chứng nhận đăng ký xe. Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong xe máy của ông Q. theo quy định và đưa phương tiện vào khu vực tạm giữ.

Tuy nhiên, lợi dụng lúc tổ công tác tiếp tục làm nhiệm vụ, Đ.A.Q. đã vào khu vực tạm giữ phương tiện, lén lút tháo dây cáp kim loại bảo quản, tháo khóa móc chữ U và trộm lại chiếc xe máy biển số 20B2-508.xx. Sau đó, đưa chiếc xe để cách điểm chốt CSGT khoảng 70 m.

Theo Cục CSGT, tại cơ quan công an, Đ.A.Q. thừa nhận hành vi vi phạm. Sau đó, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng tạm giữ người, đồ vật và phương tiện liên quan, bàn giao vụ việc cho Công an phường Phan Đình Phùng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Đ.A.Q. theo quy định.

Người đàn ông ở Thái Nguyên trộm xe máy của chính mình tại chốt CSGT - Ảnh 2.

Chiếc xe máy trong vụ việc. Ảnh: Cục CSGT

Qua vụ việc nêu trên, lực lượng chức năng khuyến cáo, người tham gia giao thông tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia; nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra của CSGT; tuyệt đối không lén lút lấy lại phương tiện khi đã bị tạm giữ theo quy định.

"Hành vi cố ý lấy lại phương tiện đã bị tạm giữ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Trộm cắp tài sản"- vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

